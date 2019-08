Vuelve el timo de los falsos secuestros exprés, según PROJammers Comunicae

jueves, 1 de agosto de 2019, 14:54 h (CET) El timo del falso secuestro exprés vuelve a España. Projammers, empresa líder en inhibidores de frecuencias, desvela las claves de este timo El falso secuestro exprés, es un timo muy conocido en la geografía española, donde generalmente una persona con acento sudamericano, llama con un tono amenazante para comunicar el secuestro de un familiar, por el cual piden un rescate, que debe ser pagado inmediatamente o amenazan con herir o matar al familiar.

Bandas organizadas, llaman a miles de teléfonos móviles en España totalmente al azar, para pedir dinero por el rapto de un familiar

Ante la recepción de la noticia por parte del supuesto secuestrador, la victima baja la guardia y accede a cumplir con las exigencias que le manifiesta esta persona, sin embargo se trata de una simulación, donde uno o varios toman el rol de secuestradores, y uno de ellos hace el papel de víctima hablando de forma forzada con balbuceos y en ocasiones ininteligible.



Cuando la víctima, se altera lo suficiente, el falso secuestrador en un tono todavía más amenazante, obliga a la victima a ir a una oficina de Western Union, un banco o cualquier otro sistema de pago que pueda ser transferido de forma rápida e inmediata, de una cantidad, que oscila de 1.000 a 10.000 €, cantidad que se flexibiliza cuando la victima dice que no tiene dinero suficiente, momento en el que el supuesto secuestrador se adapta a los ahorros que pueda disponer.



Una vez la victima transfiere el dinero, de forma inmediata un receptor en sudamerica, cobra inmediatamente el envío, retirándolo de la oficina y de esa forma, finalizan el timo.



Se recomienda colgar inmediatamente al recibir una llamada de este tipo

'Este timo, que parece algo irreal o difícil de creer, se produce continuamente en España, y suele ir por temporadas. De hecho, suelen ir cambiando las localidades, llamando a teléfonos fijos, o llamando a móviles al azar. Recientemente han vuelto a atacar, aprovechando las vacaciones, ya que muchos familiares suelen viajar a otros lugares, y es más fácil que alguien caiga víctima del engaño' según PROJammers, expertos en inhibidores electrónicos y dispositivos de seguridad.

Este timo lo ejecutan bandas organizadas, que se encargan de llamar a las victimas con un dialogo muy estudiado y con una mecánica similar en todos los casos. Pueden hacerlo de dos maneras, o mediante la presión continua sin dejar pensar a la víctima, o mediante un estudio de la víctima, por ejemplo, buscar en la guía nombre y apellidos, para más tarde averiguar familiares mediante redes sociales o páginas de información. De esa forma pueden causar una presión más elevada, y evaluar el nivel de vida para pedir una cantidad acorde.



Personas que viajan a esos países pueden ser el cebo perfecto para sus familiares en España, solo deben obtener su nombre y apellidos, y buscar a los familiares para proceder con el timo.



En su mayoría provienen de sudamerica, aunque se han llegado a producir desde España, pero por lo general, las llamadas se producen desde cárceles, siendo los países más comunes Chile, Argentina o Mexico, pero es cierto que básicamente se producen en toda sudamerica.

Los presidiarios aprovechan que no hay inversión en protección electrónica o inhibidores, en muchas de las cárceles sudamericanas, para realizar llamadas telefónicas a sus posibles víctimas.

En las cárceles donde se emplean inhibidores para prisiones, estos dispositivos evitan que se produzcan llamadas por teléfono móvil o que dispongan de conexión a internet, por esa razón, donde se usan de manera eficiente los inhibidores de frecuencias, este tipo de timos realizados por presidiarios no se produce. La empresa PROJammers es una de las más conocidas a la hora de suministrar equipos a prisiones, teniendo tan solo en Sudamerica, más de 50 recintos penitenciarios controlados por equipos de este tipo.



Sin embargo, en el resto de cárceles en las que no asumen estas medidas de control, la introducción de móviles de forma oculta, o la propia corrupción, permite que bandas de presidiarios puedan realizar este tipo de delitos sin que puedan llegar a detectar su procedencia o quien los realiza.

La razón es sencilla, perseguir un delito de este tipo, es extremadamente difícil, puesto que, al producirse en el extranjero, se requieren una cantidad enorme de trámites judiciales, solicitudes internacionales, y colaboración con otros países. Lo que evita una intervención rápida y eficaz contra este tipo de delitos. Por lo que, en casos de este tipo, tanto la policia como la Guardia Civil, aconseja el no seguir el juego y colgar la llamada tan pronto la reciba.

