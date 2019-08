Narval Pharma desvela que la clave de unas buenas vacaciones podría estar en el azafrán Comunicae

jueves, 1 de agosto de 2019, 14:21 h (CET) Sonreir, remontar y disfrutar este verano gracias al safranal, el principio activo proveniente del azafrán que contribuye a mejorar el ánimo, a la reducción de la fatiga y que estimula la libido, metiendo en la maleta Afran, un complemento nutricional de Narval Pharma Después de mucho esperarlas, soñarlas y planificarlas, llegan por fin las anheladas vacaciones en las que, inesperada pero inevitablemente, pueden encontrarse algunos imprevistos: las aglomeraciones de gente, los niños que deciden gritar a pleno pulmón, comilonas pesadas en el chiringuito, un atasco inesperado o fricciones generadas por convivencias más intensivas de lo habitual. Cualquiera de esas pequeñas cosas pueden arruinar el verano a cualquiera si no se enfocan con humor, positivismo y energía.

Una vez preparados para estas vacaciones, armados con chancletas, pantalones cortos, gafas de sol, protección solar, spray anti-picaduras ¿no habrá algún truco secreto más ?

El poder del safranal

El conocimiento de los beneficios del safranal, el extracto del azafrán (Crocus Sativus), no es una novedad. Antiguas civilizaciones, como asirios o egipcios, utilizaban esta planta para mejorar el estado de ánimo, e incluso Hipócrates, padre indiscutible de la medicina, estudió y documentó sus resultados y recomendaba el extracto con absoluta confianza. La ciencia moderna no ha hecho sino refrendar y documentar estos resultados, además de mejorar y optimizar su obtención.

En concreto, Narval Pharma incluye en uno de sus productos estrella, Afran, 3mg de safranal de obtención biotecnológica no desnaturalizante, y completa la fórmula con magnesio y vitamina B6 para obtener un complemento nutricional con una precisa formulación diseñada para cuidar a sus usuarios de las siguientes maneras:

Las tres claves de Afran

Remontar

• El safranal ayuda a mantener el equilibrio emocional

• La vitamina B6 contribuye a la reducción del cansancio y fatiga

• El magnesio contribuye a una normal función nerviosa

Disfrutar

• El safranal estimula la libido

• Ayuda a mantener el bienestar antes y durante el ciclo menstrual

• Contribuye a mejorar la erección y el aumento del volumen de esperma

Sonreír

• El Safranal ayuda a mantener el buen humor

• La vitamina B6 contribuye a las normales funciones psicológicas

• El magnesio favorece la relajación muscular

Vacaciones felices y vuelta con alegría

El safranal de Afran no solo puede ser una ayuda para disfrutar de todo lo bueno que espera en vacaciones si se incluye en la maleta y se toman 1 o 2 comprimidos antes de empezar el día de playa, de buen humor y relajados. Puede ser muy interesante continuar incluyéndolo en la rutina diaria para mejorar el estado de ánimo ante la vuelta al trabajo, evitar el tan temido bajón post-vacacional y empezar el nuevo curso mejor que nunca.

Afran se vende en farmacias, parafarmacias, herbolarios y también está disponible en la página web de Narval Pharma (www.narvalpharma.com). Se puede contactar a través del Facebook de Afran o en el teléfono gratuito 900 10 22 58.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.