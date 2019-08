Conocer más gente o la comodidad, razones para preferir una residencia de estudiantes, según Wunder House Comunicae

jueves, 1 de agosto de 2019, 12:18 h (CET) Uno de los grandes dilemas cuando los estudiantes van a afrontar su etapa universitaria es si escoger un alojamiento en piso compartido o si, por el contrario, disfrutan de las múltiples ventajas que solo una residencia de estudiantes puede ofrecer La opción que ofrece mayores ventajas para aquellos estudiantes que dejan su lugar de origen atrás para descubrir nuevos lugares y amistades en el ascenso en su trayectoria académica es, sin duda, la residencia de estudiantes.

Se trata de la alternativa más cómoda, ya no solo para el universitario, sino también para los padres, preocupados por la adaptación de sus hijos a un nuevo entorno desconocido.

También se ha convertido en los últimos años en una opción realmente económica si se tienen en cuenta todos los servicios que ofrece este tipo de hospedaje si se compara con el alquiler de la vivienda, el cual se ha incrementado de forma notable en los últimos años, especialmente en las grandes ciudades, de ahí que las razones para optar por una residencia universitaria en Madrid ganen la batalla al piso compartido.

Entre las ventajas que más mencionan los estudiantes y sus padres sobre la residencia universitaria en detrimento a la opción de la vivienda, destaca la de conocer a más gente de la misma edad e intereses en los primeros instantes en el nuevo emplazamiento, un aspecto realmente importante para la rápida adaptación de los universitarios.

Otra razón de peso es, sin duda, la de los servicios complementarios que se incluye en la oferta de estas instalaciones, como biblioteca, gimnasio, pistas deportivas, sala de TV, sala de juegos, etc.

La comodidad como el denominador común en todas las residencias de estudiantes

Sin embargo, el mayor valor diferencial de las residencias es la comodidad, ya que el alumno solo tendrá que preocuparse por estudiar, contando con múltiples ventajas que en el caso de un piso compartido tendría que estar más atento, como el pago de los suministros o el servicio de limpieza o lavandería, entre otros.

Así, quienes se hacen cargo de la estancia de los estudiantes saben que tendrán una tarifa invariable en todo momento, sin sobresaltos que sí podrían darse en el caso de una vivienda.

Wunder House es una de las referencias entre las residencias universitarias en Madrid, ofreciendo desde su apertura las mayores comodidades a sus alumnos para hacer de su experiencia estudiantil una etapa realmente imborrable.

