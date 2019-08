DocPath integra soporte del programa de la tarjeta de identificación del vehículo motorizado de Nueva York Comunicae

jueves, 1 de agosto de 2019, 10:33 h (CET) La compañía de seguros ahora puede generar la tarjeta de identificación del DMV de Nueva York de forma automática desde cualquier ubicación, en pantalla, impreso o enviada a los clientes desde dónde sea que la necesiten Solo se requiere un texto básico de salida de una aplicación DMV existente, el software documental DocPath genera el código de barras PDF e imprime la información directamente en las tarjetas de identificación individuales del vehículo, todo esto sin el uso de aplicaciones intermedias o personalizadas.

DMV de Nueva York no solo requirió una verificación de código de barras PDF-417 más extensa en sus tarjetas de identificación de vehículos motorizados, sino que también se necesitaba un proceso de autenticación que mantuviera una óptima resistencia del estado de las tarjetas, a menudo arrugadas debido al desgaste diario.

Trabajando con uno de sus principales clientes aseguradoras, DocPath, empresa líder en soluciones documentales, ha completado el proyecto del Departamento ‘DMV’ usando uno de sus productos de software documental existentes, desarrollado específicamente para los requisitos únicos de seguridad y durabilidad de las organizaciones tanto públicas como privadas.

A diferencia del sistema operativo o las soluciones específicas del software, el software documental DocPath fue desarrollado para integrarse de forma sencilla y eficaz con aplicaciones heredades, aplicaciones web y plataformas de almacenamiento en la nube. La compañía de seguros ahora puede generar la tarjeta de identificación del DMV de Nueva York de forma automática desde cualquier ubicación, en pantalla, impreso o enviada a los clientes desde dónde sea que la necesiten. Las tarjetas no solo cumplen con los estándares de aprobación de la agencia, sino que las oficinas del DMV han notado una mejora significativa en la calidad de los códigos de barra.

Sobre MyDMV

MyDMV ofrece servicios en línea de forma personalizada y segura sin la necesidad de enviar por mail los formularios, ni desplazarse hasta la oficina DMV local.

Sobre la ID NY.gov

La identificación ‘NY.gov’ permite el acceso a los servicios online desde diversas agencias del Estado de Nueva York (NYS – New York States) con el uso de un solo nombre de usuario y contraseña. Por ejemplo, los usuarios pueden usar la identificación NY.gov para consultar sus facturas de impuestos a través del Departamento de impuesto y finanza del estado de Nueva York ‘NYS’ o solicitando por los beneficios de desempleo a través del Departamento de empleo NYS.

Sobre DocPath

Docpath es un fabricante líder de software documental proporcionando sus clientes la tecnología que les permite implementar procesos sofisticados de comunicación con el cliente y gestión de salida de documentos. Creado en 1993, las soluciones DocPath se encuentran en empresas por todo el mundo. Entre sus clientes internacionales se encuentran bancos prestigiosos y corporaciones de primera clase, recibieron ayuda gracias a las soluciones DocPath simplificando la tarea complicada y crítica que implica un diseño y distribución de documentos tanto comerciales como de clientes. DocPath mantiene un fuerte compromiso con la I+D+i, un área que recibe una buena cantidad de sus ingresos y en la que se encuentra la clave del éxito de la empresa.

Para más información, visitar su página web: www.docpath.com

Nota Legal: Las marcas registradas de DocPath son propiedad exclusiva de DocPath Document Solutions, SL. Otras marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

