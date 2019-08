Las despedidas del Poblado Medieval en Salamanca reciben en 2019 más clientes de provincias limítrofes Comunicae

jueves, 1 de agosto de 2019, 09:02 h (CET) Las despedidas de solteros en Salamanca se han convertido en una de las opciones más buscadas por grupos de amigos que quieren divertirse y pasarlo bien. En parte gracias al Poblado Medieval, un espacio reservado a la organización de este tipo de fiestas, con actividades divertidas ambientadas en la época El complejo está a una hora y media de Madrid, y a una hora de la capital salmantina, por lo que es normal que las despedidas de soltera en Salamanca se celebren allí. Aunque estas dos regiones no son las únicas que reciben visitantes. De hecho, se ha notado un aumento en el número de grupos de otras zonas.

Mayor afluencia de público de otras provincias

En palabras de Luís Sánchez, gerente de Poblado Medieval:

"Han aumentado hasta un 20 % el número de clientes que nos visitan de otras provincias con respecto a 2018. El cliente habitual de la instalación hasta ahora era principalmente el cliente de Madrid, pero al ser una novedad en España, recibimos clientes desde cualquier lugar del país, sin ir más lejos, este año hemos recibido público de las Islas Canarias.”

Muchos de estos grupos de amigos se sienten atraídos por la cercanía de este poblado, que permite organizar una despedida de fin de semana sin salir de allí. Todo está organizado para empezar el viernes o el sábado, y seguir hasta el domingo por la tarde, cuando termina la despedida en Salamanca.

Los grupos proceden de toda España, aunque son las provincias del centro las que, aparte de Madrid y la propia Salamanca, viajan para divertirse con este concepto de despedidas de soltera y soltero. Se pueden ver amigos de Badajoz, junto a un grupo de Segovia el mismo fin de semana. También reciben clientes de Cáceres, Toledo, Palencia, etc. Sánchez continúa destacando el porqué:

“Las personas que buscan vivir una experiencia única, original y segura no les importa desplazarse a más de 4 horas de viaje ya que una vez que están en el complejo el coche ya no lo utilizan para nada, tienen en las mismas instalaciones todos los servicios de alojamiento y diversión. Es una experiencia de fin de semana con amigos y/o amigas diferente a lo que han vivido en anteriores despedidas que han organizado.”

Despedidas temáticas originales

Hay clientes de Salamanca que visitan el complejo para comer y participar en actividades todo el día, y por la noche siguen celebrando las despedidas de soltero en Salamanca capital. Poblado Medieval lo permite al contar con una opción de día. También lo hacen desde Valladolid, que en menos de dos horas pueden estar disfrutando de las despedidas de soltera y soltero en Salamanca. Otra de las provincias donde ha habido aumento es Zamora, a la misma distancia que Madrid del complejo de despedidas de Salamanca.

A poco más de una hora está Ávila, y también hay grupos que deciden en 2019 celebrar las despedidas en Salamanca, según los responsables de Poblado Medieval.

Poblado Medieval es un complejo dedicado los fines de semana exclusivamente a grupos de despedidas de soltero y soltera, con todo incluido: actividades, comida, bebida y alojamiento con todas las comodidades. Los clientes no tienen que salir de las instalaciones durante el fin de semana por lo que se evitan coger el coche o desplazarse para realizar todas las acciones. Las despedidas de soltero y soltera en Salamanca de este poblado cubren la demanda y reciben cada vez más clientes de fuera de la provincia.

Vídeos

Despedidas temáticas y originales en Salamanca en Poblado Medieval



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.