Ventajas de utilizar las botellas de vidrio, por Botellasvidrio.net

miércoles, 31 de julio de 2019, 17:06 h (CET) El consumo de plástico cada vez esta en declive, por lo que ahora se están buscando otras alternativas como el vidrio mucho más sostenibles y duraderas Beber agua en una botella de cristal se ha convertido en un hecho muy habitual estos últimos años. Existen numerosas razones para empezar a hacerlo y Botellasvidrio.net cuenta cuales son todas ellas:

Sostenibilidad: apostar por un entorno más sostenible significa eliminar todo aquello que supone un peligro en el medioambiente, como es el plástico el cual tarda años en descomponerse. Poco a poco se va a ver como las botellas de plástico irán desapareciendo de los supermercados y con ello de la vida diaria viendose sustituido por botellas de cristal para agua. Por lo que adquirir estos hábitos lo antes posible contribuirá a que este cambio se produzca de forma más rápida y evitar contribuir a la contaminación del entorno.

No tóxico: Consumir agua de una botella de plástico significa ingerir diminutas partículas de plástico que luego iran a parar al organismo provocando enfermedades. Todo depende de la calidad del plástico el cual está fabricado el envase y sobre todo si está expuesto a altas temperaturas. Sin embargo, el cristal es un material que no se descompone tan fácilmente y que puede soportar facilmente temperaturas altas y bajas.

Conservación de las bebidas: el plástico no es el mejor material para conservar los alimentos o bebidas y mucho menos para calentarlos en el microondas. El vidrio sin embargo, es el mejor material para conservar la bebida fresca y luego poderla introducir en un microondas sin problemas.

Reutilizable: el plástico como ya se ha mencionado antes es un material que se descompone por lo que su reutilización (a no ser de que el plástico sea tratado) puede llegar a ser peligrosa y depende también de la bebida que se introduzca ya que no todas son aptas para botellas de plástico. Sin embargo, el vidrio se puede reutilizar cuantas veces se quiera y es apto para todo tipo de bebidas.

Actualmente existen una gran variedad de botellas de cristal en el mercado de todos los tamaños y más resistentes. Para los que quieren diseños exclusivos existe la posibilidad de adquirir botellas de agua decoradas con bonitos estampados a elección del consumidor.

