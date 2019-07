InCruises International abre nuevos caminos al asociarse con NetCents Technology Market Leader Cryptocurrency Processor Comunicae

miércoles, 31 de julio de 2019, 16:10 h (CET) InCruises International, el club de membresía de cruceros más grande del mundo, ha firmado un acuerdo comercial con NetCents Technology Inc. (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF). La expansión hacia el procesamiento de la criptomoneda es una progresión natural de la estrategia de crecimiento de la compañía en todo el mundo “A través de esta integración, NetCents será la tecnología subyacente que proporcionará a nuestros cientos de miles de miembros del Club en crecimiento de todo el mundo la capacidad de pagar sus cuotas mensuales de membresía. Trabajar con la tecnología NetCents permitirá a nuestros clientes reservar y pagar las reservaciones de viajes de crucero utilizando la criptomoneda ", dijo el Director de pagos de viajes, Anthony Varvaro.

"Además de brindar a InCruises la mejor plataforma para aceptar pagos de criptomoneda, brindando a su equipo una nueva fuente de ingresos, también lo creamos teniendo en cuenta la seguridad", declaró Clayton Moore, fundador y director ejecutivo de NetCents Technology.

"Hemos incorporado la verificación completa de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML), Confirmación de Cadena de Bloqueo Cero y Análisis de Riesgos. Nuestro programa de Liquidación Instantánea garantiza que cuando inCruises tiene una transacción de $ 100, por ejemplo, garantizamos que recibirán los $ 100 menos una pequeña tarifa de transacción, eliminando la volatilidad de la criptomoneda. Estas ventajas permiten a inCruises aceptar la criptomoneda sin sacrificar la seguridad de los métodos de pago tradicionales", dijo el CEO Clayton Moore.

"Con una base de miembros en rápido crecimiento en todo el mundo, siempre estamos buscando formas nuevas y rentables para que nuestros clientes puedan pagar sus membresías mensuales y reservar sus vacaciones en crucero", declaró Michael Hutchison, fundador y director ejecutivo de inCruises. “Con la integración de la puerta de enlace de comerciantes de criptomonedas NetCents, estamos avanzando en nuestro objetivo de ofrecer vacaciones de crucero asequibles, rentables y sorprendentes para un millón de familias. Es emocionante que la criptomoneda nos ayude a seguir dando forma al futuro y al crecimiento de nuestra compañía en los próximos años ", dijo el CEO Michael Hutchison.

Desde 2015, inCruises International se ha convertido en el principal club de membresía de Cruceros con miembros y socios en más de 178 países. inCruises marca la diferencia en la vida de los clientes y se compromete a proporcionar éticamente una oportunidad de propiedad comercial a su equipo de socios.

NetCents Technology Inc., el centro transaccional para pagos de criptomoneda, equipa a las empresas con visión hacia el futuro con la tecnología para integrar sin problemas el procesamiento de criptomoneda en su modelo de pago sin asumir el riesgo o la volatilidad del mercado de criptografía.

