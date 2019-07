¡Ayuda a Dosfarma a liberar a sus trabajadores retenidos!

Un grupo de personas ataviadas al más puro estilo de la serie La Casa de Papel ha asaltado el almacén de Dosfarma para hackear su sistema informático y secuestrar a sus trabajadores. Bajo la consigna “Es por tu bien” se han hecho con el control de la empresa. ¡Ayuda a Dosfarma antes de que sea demasiado tarde!



Cuando creíamos haberlo visto todo en campañas de marketing, llegan los de Dosfarma (tienda online de productos farmacéuticos) y revolucionan el gallinero con "ayuda a Dosfarma": un novedoso concepto publicitario que, sin duda, dará mucho de qué hablar.



La empresa que protagoniza esta sorprendente campaña es Dosfarma: una farmacia online donde, además de medicamentos, podemos comprar todo tipo de productos de parafarmacia (maternidad, cosmética, dietética, higiene, óptica, cremas solares, etc.).



Tomando como inspiración la exitosa serie La Casa de Papel (donde un grupo de atracadores profesionales pretenden dar el golpe del siglo en la Casa de Moneda y Timbre), el departamento de marketing de esta tienda online ha orquestado una campaña tremendamente llamativa y original con el lema ayuda a Dosfarma. Nunca habíamos visto nada igual.



¿En qué consiste ayuda a Dosfarma? Un grupo de personas disfrazadas como en la popular serie de Netflix nos informan de que quieren premiar nuestra confianza como clientes de dicha botica virtual. Lo hacen a través de una misteriosa página web etiquetada con el hashtag #EsPorTuBien.



A continuación, 3 vídeos de las cámaras de seguridad de Dosfarma nos muestran cómo este peculiar equipo de encapuchados se apoderan de la empresa. Con rapidez y destreza invaden su almacén, hackean sus ordenadores y toman a sus empleados como rehenes. Un cuarto y último vídeo parece arrojar algo de luz acerca de cuáles pueden ser sus intenciones. Emocionante, ¿verdad? Nosotros nos quedamos con la boca abierta.



¿Qué pretende este grupo de asaltantes? Por una parte, nos piden que nos registremos en la página web de la tienda online, con el fin de recibir la recompensa que ya están introduciendo en cada uno de sus pedidos (recuerda que todo esto #EsPorTuBien#, así que no te asustes). No contentos con ello, nos informan de que solo liberan a los trabajadores retenidos si logran doblar su número de suscriptores en Youtube (algo más de 400 a fecha de escribir este artículo) ¡Cada suscripción cuenta para sacar de su cautiverio a los inocentes empleados de Dosfarma!



Estamos ante una forma innovadora de reinventar las típicas campañas de marketing. Asistimos a la rotura de la cuarta pared que separa al cliente del anunciante, invitándole a participar en la trama con acciones concretas... como si fuera uno más de los protagonistas de la galardonada ficción en la que se inspiran.



¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser el héroe de esta historia? ¿Prestarás tu ayuda a Dosfarma? Todo depende de ti... Y, ya de paso, quizás sea un buen momento para acercarse a esta botica online para comprar sus productos.