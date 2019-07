Los métodos más sencillos para desbloquear tu iPhone

Bloquear el móvil iPhone es una acción que todos ejecutamos varias veces al día. Los sistemas permiten utilizar distintos métodos para la verificación de sus dueños, como la huella dactilar, el reconocimiento facial y, el más usual, el uso de un código. ¿Alguna vez has olvidado cuál era? Seguro que sí y pero no creas que eres el único.



El caso es que no es necesario entrar en pánico porque existen medidas que se pueden aplicar para resolver estos casos y proceder al desbloqueo del iPhone. Como es lógico, existen varias medidas y cada una será útil en función a la condición que presente tu equipo.



Como primer paso general, habrá que tener a mano el ID de Apple y la contraseña. Estos son datos de extrema relevancia para los móviles iPhone y, por ende, cada usuario debe estar muy atento a tenerlos en un lugar seguro después de adquirir su equipo. Valga mencionar que sin ellos la tarea de desbloquear se vuelve casi imposible.



Con el IMEI

Es el primer procedimiento que presentamos y quizás el más sencillo porque solo necesitamos nuestro número IMEI. Para acceder a él, se debe marcar el número *#06# y apuntarlo apenas lo adquieras.



Ahora bien, este proceso habrá que realizarlo con el apoyo de una herramienta disponible de forma online. En la misma sólo habrá que rellenar los datos básicos de tu móvil como el modelo, el país, la operadora y, por último, el IMEI. Si está bien diseñada, la aplicación te mostrará la opción de desbloquear ahora y tendrás tu móvil tan útil como siempre.



Con iTunes

Este es un procedimiento que te permitirá restaurar el equipo, pero como es lógico si no se tienen copias de seguridad de la información, esta se perderá. El caso es que a veces no hay más opción y es necesario avanzar de cualquier manera.



Entonces, habrá que conectar el móvil al ordenador, abrir iTunes y desde allí seleccionar la opción para restaurar. Esto volverá al estado original el móvil y solo habrá que configurarlo con las copias de seguridad.



Buscar mi iPhone

Siempre es muy útil activar esta opción dentro del móvil en cuanto se tenga porque nos ayudará en caso de que se extravíe, se bloquee o nos lo roben. Para este trabajo será indispensable contar con el apoyo de un segundo equipo como una tableta y una red Wi-Fi.



Entonces, se conectará el segundo dispositivo a internet y se entrará al sitio web de Apple para ingresar a la cuenta de iCloud. Después de esto, habrá que proceder a borrar el dispositivo e, igual que en el caso anterior, restaurar la configuración con las copias de seguridad, en caso de tenerlas.



Sistema Recovery

Se trata de trabajar el propio sistema de recuperación que traen consigo los iPhones. El método de trabajo no es general sino que dependerá del modelo de móvil que sea.



En el caso de los iPhones 6s o versiones anteriores, lo necesario será presionar juntos el botón de encender y apagar más el botón de inicio. Esto hará que en la pantalla se muestre la manzana de Apple y después pasará al modo recuperación. Lo siguiente será conectar el equipo a un ordenador e ingresar a iTunes para restaurar.



Cuando el móvil sea un iPhone 7 o iPhone 7 plus, lo que variará será los botones a presionar, pues se sustituirá el botón de inicio por el de disminución de volumen. Después de allí se seguirán los mismos pasos anteriores.



Como te podrás dar cuenta, desbloquear tu equipo después de olvidar la contraseña es algo relativamente fácil. Eso sí, además de los datos de usuario de ID siempre es importante realizar copias de seguridad regulares.