Josep Salvat PR, nuevo partner de comunicación del CIAC

miércoles, 31 de julio de 2019, 08:02 h (CET) El Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) ha elegido al equipo de consultores de comunicación de Josep Salvat PR, con oficina en Barcelona, para guiar y ejecutar su estrategia de comunicación. El clúster, referente del sector de la automoción en la comunidad catalana, actúa hoy como lobby y como máximo representante de las empresas que forman parte de la cadena de valor de la producción de automóviles El CIAC inicia así una nueva etapa donde la comunicación será una herramienta estratégica para transmitir su alta reputación, sus mensajes en positivo y su propuesta de valor en el sector. El objetivo será transmitir los mensajes clave del plan estratégico del Clúster para el 2020, así como llevar a cabo las actividades de comunicación que refuercen al CIAC y establecer sinergias con más clústeres del motor en España y Europa.

El CIAC, una entidad de cooperación y cohesión entre las empresas de la industria de la automoción en Cataluña tiene como misión impulsar la competitividad del sector del automóvil en un sentido amplio. Para Josep Maria Vall, presidente del CIAC, “damos voz a uno de los grandes motores de la economía catalana y promovemos proyectos, entre otras muchas actividades, que contribuyen a generar ocupación y sitúan la producción de automóviles a escala global”.

En palabras de Josep Nadal, clúster manager del CIAC, “buscábamos una agencia flexible y cercana que asuma los retos del clúster en primera persona al igual que lo hace la industria del motor”. Abierto a todas las empresas de automoción con sede en Cataluña y con actividad en I+D+i, el Clúster tiene un núcleo constituyente formado por empresas como SEAT, NISSAN, GESTAMP, FICOSA y DOGA y actualmente tiene más de 200 socios relacionados con el sector.

La actividad del CIAC se basa en crear un ecosistema de carácter colaborativo del que puedan nacer diferentes proyectos, iniciativas y sinergias entre las empresas socias. “Ser el partner de comunicación del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya es un gran reto y definir, con su equipo, la estrategia y las acciones de comunicación supone hacer nuestros sus objetivos de estrategia empresarial e incorporar las nuevas tendencias del mercado del automóvil”, afirma Josep Salvat, fundador de la agencia de comunicación.

Este no es el primer proyecto dentro del sector motor para el equipo de consultores, que ya cuenta con experiencia en la electrónica de consumo, movilidad eléctrica y alternativa, e-commerce, seguridad, farmacéutico, diseño y el lifestyle, entre otros.

Sobre el CIAC

El Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, creada en 2013, es una entidad de cooperación y cohesión entre las empresas de automoción ubicadas en Cataluña. Su objetivo es reforzar la competitividad del sector automovilístico como motor de la economía catalana promoviendo proyectos que ayuden a generar ocupación y sitúen las empresas que forman parte en el contexto global.

La entidad funciona sin ánimo de lucro y está abierta a empresas de automoción con sede en Cataluña y con actividad I+D+i. Su núcleo constituyente está formado por empresas como SEAT, NISSAN, GESTAMP, FICOSA y DOGA entre otras.

