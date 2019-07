Mejor gestión de las revisiones y promociones internas como resultado de la evolución de VASS & YOU Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 17:14 h (CET) El programa, puesto en marcha en 2015, ha evolucionado notablemente, permitiendo una gestión más ágil y correcta de distintos trámites, como los cambios de responsabilidad dentro de la compañía, con el correspondiente aumento de cargo y de mejoras salariales, desde que se implantó hace un año una nueva plataforma tecnológica Más de 740 trabajadores de la empresa líder en soluciones digitales VASS se benefician de la agilidad, rapidez y claridad de trámites que permite la plataforma de gestión de talento, puesta en marcha hace justo un año dentro del programa VASS & YOU, un novedoso sistema que aúna la gestión, la formación continua y la promoción interna del talento de VASS.

Este sistema se implantó en junio de 2018 con el claro objetivo de fomentar una cultura empresarial flexible, con independencia del cargo o área de trabajo. Tras un año desde la puesta en marcha, el balance es más que positivo: se ha conseguido una gestión más adecuada, correcta, concreta y ágil de muchos trámites importantes para los empleados, como es el relacionado con el incremento de los salarios.

Estas revisiones salariales se tramitan a través de la plataforma, desde la que también se evalúa el desempeño anual del trabajo de cada empleado, con relación a sus competencias y objetivos relativos a su puesto, así como los objetivos relativos a la retribución variable. De esta forma, al utilizarse una única plataforma para toda la gestión, se tiene un mayor control y se hace una mejor distribución del presupuesto para posibles incrementos de la plantilla, siendo todos estos trámites mucho más efectivos.

La herramienta ha permitido en este primer año de funcionamiento desarrollar de manera más adecuada la cultura de feedback continuo entre responsables y equipos, en la que el evaluador puede indicar en dicha plataforma las promociones para su equipo facilitando el análisis y posterior autorización por parte del manager o director de área correspondiente.

Por su parte, los trabajadores, que se registran creando su propio perfil profesional y personal, pueden obtener a través de la plataforma ese feedback del evaluador de forma más directa, así como conocer si han conseguido los objetivos marcados.

Asimismo, ahora tienen acceso al histórico de revisiones salariales, a su evolución dentro de la compañía y tienen una mayor facilidad para saber cuál es su puesto, área y retribución total.

VASS & YOU facilita también la promoción interna

Por otro lado, en lo que se refiere al programa de promoción interna de VASS, también el programa VASS & YOU ha supuesto para algunos trabajadores un cambio de responsabilidad, debido a que ha resultado promocionado dentro de la compañía.

En concreto, este año 2019 más de 100 profesionales han conseguido promocionar de categoría por la evaluación del desempeño profesional que los managers y directores de cada área han podido realizar a través de la plataforma.

Para la directora del área de People & Talent de VASS, Paula Rodrigo, la implantación de este programa y la puesta en marcha de la plataforma ha supuesto un éxito ya que nuestros profesionales tienen “una visión plena de todos los procesos”. “Este sistema nos permite velar por que la información sea exacta y esté disponible para el trabajador en todo momento, y, para que la realización de las evaluaciones se realicen en tiempo y forma”.

