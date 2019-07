La falta de mantenimiento puede derivar en problemas futuros según asegura Stamina Proyectos Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 16:05 h (CET) Pese a que los tejados son uno de los elementos más importantes en una vivienda, suele pasarse por alto la necesidad de llevar un buen mantenimiento de estos Los tejados son los encargados de proteger los hogares de las inclemencias del tiempo. Como responsables de la protección y resguardo de estos, es necesario recurrir siempre a los mejores materiales para conseguir buenos acabados y calidades.

En Stamina Proyectos disponen de los mejores materiales, pero aseguran que pese a utilizar estos, es necesario llevar un correcto mantenimiento, ya que de lo contrario, es posible que aparezcan problemas futuros y mucho más graves de lo que cualquiera puede llegar a pensar.

Los agentes meteorológicos como el viento, la lluvia o los cambios de temperatura, son los principales factores que pueden dar lugar a daños y desperfectos en los tejados, que pese a que sean muy buenos y tengan altas calidades no son indestructibles.

Frente a los pequeños desperfectos puede que la gente recurra a pequeños arreglos pero esto no es siempre la mejor solución, pues pueden empeorar el problema igualmente.

Por todo ello y precisamente para evitar males mayores, Stamina Proyectos ofrece soluciones de calidad. Con más de 20 años de experiencia en el sector, disponen de servicios de todo tipo.

Son especialistas en la reparación de tejados y la colocación de cubiertas y reparan todo tipo de tejados y cubiertas, sean cuales sean los acabados o materiales utilizados en estas. Pero no solo eso, también ofrecen servicios más variados como:

Impermeabilización tejados Madrid: realizan impermeabilizaciones de alta calidad para evitar problemas futuros de humedades, filtraciones o goteras.

Instalación de dispositivos anti-aves: para evitar el acceso de estas a los espacios exteriores de las viviendas.

Y como no, limpieza y mantenimiento de tejados y cubiertas, servicio creado precisamente con el objetivo de evitar en la medida de lo posible el empleo de los demas sevicios como la reparacion de tejados o la reparación de goteras en Madrid.

