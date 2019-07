La Fruta Prohibida Show, unas cenas con espectáculo diferentes Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 15:38 h (CET) La empresa referente en Barcelona rompe los esquemas de las cenas tradicionales con su especial restaurante donde disfrutar de todo tipo de espectáculos y artistas La Fruta Prohibida Show ya cuenta con una gran experiencia en el sector hostelero, ofreciendo una alternativa divertida y original, a las típicas cenas de restaurante. Ofrecen además una excelente cocina mediterránea, para poder disfrutar de sus sabores junto a un gran espectáculo de cabaret, en su local exclusivo.

La empresa esta orientada a la celebración de todo tipo de eventos y celebraciones, como despedidas de soltero o soltera, bodas, aniversarios, eventos corporativos y mucho más.

Pero La Fruta Prohibida no solo dispone de cenas con espectáculo en Barcelona, sus clientes también pueden acceder a otro tipo de servicios como una limusina gratis, donde disfrutar de una copa mientras son trasladados al restaurante; también pueden elegir barra libre de bebidas, con vinos, sangrías, cervezas, refrescos y mucho más desde el primer plato hasta el postre.

Para todos aquellos que no quieran dejar de reír, la empresa cuenta con shows de humor en Barcelona de lo más divertido. Y para quienes no quieran dejar de bailar, también podrán aprovechar su discoteca gratis y bailar en su gran pista de baile con DJ incluido y los grandes éxitos.

En el restaurante con espectáculo en Barcelona se pueden elegir diferentes primeros platos, segundos platos y menús, dentro de un ambiente vanguardista y una decoración diferente, que promete ofrecer a todos los asistentes una experiencia inolvidable.

Los artistas estrella de la Fruta Prohibida Show, son el monologuista Pere Albert y el transformista La Revoltosa, dos humoristas con mucha práctica para entretener y divertir.

Las limusinas de las que disponen también son variadas y las hay de diferentes colores, como la Lincoln blanca, rosa, negra o la Hummer blanca, rosa o plateada.

