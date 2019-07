Grupo Agrotecnología, ponente en BIOCONTROL LATAM 2019 Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 12:51 h (CET) São Paulo, Brasil, acogerá los días 28-30 de agosto, BIOCONTROL LATAM 2019, el mayor evento internacional sobre Biocontrol de Latinoamérica. Grupo Agrotecnología participará activamente en estas jornadas como ponente, Gold Sponsor y expositor. Informa EKMB Grupo Agrotecnología, empresa líder en el sector de bioestimulantes, biopesticidas, biofertilizantes y pionera en la Estrategia de Residuo Cero participa en BIOCONTROL LATAM 2019, el mayor evento internacional sobre Biocontrol celebrado en Latinoamérica. En la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo (Brasil), del 28 al 30 de agosto, se darán cita en esta tercera edición, numerosos expertos y especialistas de renombre, una red de más de 350 expertos y pioneros para hablar sobre la mejora sostenible del rendimiento y la calidad de los cultivos, así como para conocer socios comerciales y desarrollar nuevas relaciones de trabajo. Una oportunidad única para reunirse con los reguladores centrales de biocontrol en Latinoamérica.

En esta ocasión, y tras el éxito de la anterior edición celebrada en Colombia, Grupo Agrotecnología, además de ser expositor, participa como Gold Sponsor y ponente. El jueves 29, en la tercera sesión dedicada Producción y Formulación de Biocontroles, su responsable de I+D+i expondrá algunas soluciones exitosas de la empresa contra las enfermedades de hongos que afectan a los cultivos en su ponencia “Smart Bacillus-based formulations: successful solutions against fungal diseases affecting row and cash crops.”

Paralelamente a las jornadas, habrá un espacio de exposición, en dicha área la empresa estará presente en el stand 17; allí su equipo atenderá e informará a todas las personas interesadas acerca de sus productos y proyectos.Se debe recordar, asimismo, que la empresa oriolana posee una de sus filiales en Brasil: Grupo Agrotecnología Brasil.

La presencia y participación en este tipo de eventos indica Enrique Riquelme CEO de Grupo Agrotecnología, “es necesaria e indispensable no solo por nuestro proyecto de internacionalización sino por estar a la vanguardia en I+D+i y hallarnos en el epicentro de la industria de biocontrol”. Su estrategia medioambiental y de desarrollo sostenible de Residuo Cero para elaborar sus eficaces e innovadores productos es una clara apuesta por el sector y por una agricultura inteligente, integral, competitiva y sostenible que respete y cuide el medio ambiente al tiempo que garantice la seguridad alimentaria.

Agrotecnología: Grupo Agrotecnología es una empresa española de dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos para la protección y nutrición de cultivos agrícolas respetuosos con el medioambiente. Grupo Agrotecnología, tiene su sede central en España, desde donde atiende a los mercados de Europa y África. Además, cuenta con cuatro empresas filiales: Grupo Agrotecnología México, para dar cobertura a Centroamérica y Norteamérica; Grupo Agrotecnología Sur, ubicado en Chile para atender a toda Sudamérica, Grupo Agrotecnología del Perú, para abordar la agricultura peruana y Grupo Agrotecnología Brasil para dar respuesta a ese inmenso país.

