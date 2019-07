AleaSoft: En Europa, eólica y fotovoltaica continúan sin poder frenar la subida de precios en los mercados Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 11:07 h (CET) Los precios en los principales mercados de electricidad de Europa se han incrementado claramente durante la semana pasada a la par que lo han hecho las temperaturas. El incremento de la generación renovable, sobre todo fotovoltaica y eólica en Italia y Alemania, no fue suficiente para contener el aumento de los precios Brent, combustibles y CO2

Los precios de los futuros del petróleo Brent para el mes de septiembre en el mercado ICE se liquidaron el viernes 26 de julio en 63,46 $/bbl. Durante toda la semana pasada los precios del crudo se han mantenido por encima de los 63 $/bbl, tras haber cerrado el lunes 22 de julio en 63,26 $/bbl, con un incremento del 1,3% respecto al precio de liquidación de 62,47 $/bbl del viernes 19 de julio. El martes 23 de julio se registró el precio más alto de la semana en 63,83 $/bbl, con un incremento de 0,65 $/bbl respecto al precio de liquidación más bajo de la semana de 63,18 $/bbl, obtenido el miércoles 24 de julio.

Los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el mes de agosto finalizaron este viernes 26 de julio en 9,96 €/MWh, alcanzando el precio más bajo de los últimos años. Los precios de los futuros del gas TTF han continuado su tendencia bajista, tras haber cerrado el martes 23 de julio en 10,75 €/MWh con un incremento del 5,8% respecto al precio de liquidación del lunes 22 de julio de 10,16 €/MWh y a pesar de la ola de calor que azotó Europa la semana pasada.

Los precios de los futuros del carbón API 2 en el mercado ICE para el mes de agosto se negociaron a la baja en 59,70 $/t el viernes 26 de julio. Se registró una bajada en el precio del 4,6% respeto a los 62,60 $/t, obtenido el martes 23 de julio, el mayor precio de liquidación durante la semana pasada, a pesar del incremento en los precios debido a la ola de calor de la semana pasada y en vistas de una estabilización en las temperaturas de Europa previstas para esta semana.

Los precios de los futuros de derechos de emisión de CO2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2019 cerraron en 28,30 €/t el viernes 26 de julio, frente a perspectivas de temperaturas más suaves para esta semana y tras cerrar al alza el martes 23 de julio en 29,80 €/t, con un incremento del 7,3% respecto al menor precio cotizado en las últimas dos semanas, registrado el jueves 18 de julio de 27,78 €/t.

Mercados eléctricos europeos

El comportamiento de los precios en los principales mercados eléctricos de Europa durante esta última semana, del 22 al 28 de julio, estuvo claramente marcado por los picos de temperatura durante la ola de calor. El incremento de temperatura se dejó notar más en el centro y el oeste del continente y algo menos en la costa mediterránea. Los mercados EPEX SPOT de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos continuaron muy agrupados durante la semana y registraron los precios más altos entre el miércoles y el viernes, alrededor de los 51 €/MWh, coincidiendo con los valores más altos de temperaturas. Para estos cuatro mercados, los precios subieron alrededor del 7% respecto a la semana anterior.

El mercado Nord Pool de los países nórdicos continuó con los precios más bajos del continente con un promedio durante la semana de 38,02 €/MWh y un incremento del 0,8%. El precio del mercado británico N2EX cayó esta semana un 5,0% y se mantuvo junto al de los mercados EPEX SPOT, excepto durante el fin de semana que registró valores más altos.

Los mercados del sur del continente, el mercado MIBEL de España y Portugal y el mercado IPEX de Italia, registraron precios más altos, sobre todo el mercado italiano que subió hasta cerca de los 63 €/MWh el viernes. Ambos mercados registraron incrementos de precio con respecto a la semana anterior.

A medida que vaya avanzando esta semana, se espera que las temperaturas vayan regresando a sus valores habituales para esta época del año. Si, además, la disponibilidad nuclear en Francia se recupera como está previsto gracias a la mejora de las condiciones para su refrigeración, la tendencia de los precios de los mercados eléctricos debería ser a la baja.

Futuros de electricidad

Los precios de los futuros de electricidad europeos para el cuarto trimestre de 2019 acabaron la semana pasada con valores más bajos que los de la semana anterior, cuando ya se advertía un comportamiento descendente de los precios de futuros de electricidad a cierre de semana. Sin embargo, esta vez la bajada es generalizada. Incluso los futuros de los países nórdicos, que fueron los únicos que registraron subidas la semana pasada, esta semana han retrocedido, aunque no lo suficiente para compensar el incremento anterior. En general, todos los mercados en los que el precio varió, fue para dejar una diferencia negativa de entre el -0,8% y el -5,2%. Este último fue el caso de los futuros de UK en el mercado ICE, que vuelve a ser el país con la caída más pronunciada. Los futuros de UK para el próximo trimestre en este mercado acabaron la semana pasada con un precio de 52,36 £/MWh y en el mercado EEX el valor de este mismo producto cerró el pasado viernes 26 de julio en 52,42 £/MWh. Estas cifras muestran una caída de 5,63 £/MWh y 5,75 £/MWh para los mercados ICE y EEX de UK, respectivamente, en tan solo dos semanas. Ante este comportamiento del mercado, quien cuente con previsiones fiables podría reconocer si se trata de una oportunidad.

Por otra parte, los futuros para el año calendario 2020 han tenido un comportamiento menos pronunciado. En la mayoría de mercados europeos se registraron ligeros retrocesos, de entre el 0,3% y el 2,2%. Solamente evolucionan en la dirección opuesta los futuros de España en el mercado EEX, que fueron los únicos que registraron alzas, aunque de un discreto 0,2%.

Producción eólica y solar

La semana pasada la producción eólica se incrementó en 369 GWh en Alemania, lo que representa un incremento del 31% respecto a la semana anterior. También se incrementó en Francia un 18%, en España un 13% y en Italia un 54%. Por otro lado, cayó un 3,3% en Portugal. Durante esta semana, en AleaSoft se espera que la producción eólica se debilite de forma generalizada en estos países europeos.

En el caso de la producción solar, agrupando las tecnologías fotovoltaica y termosolar, la producción con esta fuente renovable también se incrementó en Alemania un 12% y en Italia un 4,3%. En contraste, hubo una bajada de un 6,4% en España. En esta semana se espera que retroceda la generación solar en Alemania e Italia, y que, por otra parte, se recupere ligeramente en España.

