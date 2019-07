Uso de los flotadores para nadar con seguridad y estilo, por flotador.net Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 10:14 h (CET) En cualquier playa o piscina se pueden ver multitud de flotadores sumergiéndose en las aguas. Prácticamente todas las orillas están invadidas por todo tipo de flotadores con formas extravagantes para que tanto niños como mayores puedan disfrutar de un baño divertido y seguro Los flotadores se han modernizado, adquiriendo multitud de formas alocadas como los flotadores de unicornio o de cisne. No solo están reservados al público infantil. El auge de Instagram y sus selfies han contribuido a la venta de este tipo de flotadores, más destinados a la diversión que a la protección. Por ello, no hay que olvidar que el flotador debe cumplir con una función de seguridad, que es la de poder ayudar a que la persona flote sobre el agua y evitar así una desgracia.

Sobre todo para los niños, hay que asegurarse de dotarles con una protección adecuada y comprar flotadores que les ayuden a poder tomar un baño sin hundirse, con total seguridad. Para los más pequeños, los flotadores de cintura son los más aptos para que puedan nadar seguros.

El público adolescente y joven es el más proclive a comprar flotadores originales, sobre todo cuando se reúnen con amigos en la playa o la piscina para tomarse fotos. Para este público se comercializan flotadores como los ya nombrados de unicornio -los más populares-, de flamenco, de pizza, etc. También venden flotadores equipados con un compartimiento para la bebida, toda una innovación para quien desee tumbarse sobre el agua y disfrutar de un momento de relax.

La tienda online flotador.net dispone de multitud de flotadores para todos los gustos y colores. Destacan los más vendidos como el flotador de unicornio Primark, y los flotadores de flamenco. Para fiestas en la piscina o simplemente un momento de descanso, en este ecommerce los usuarios dispondrán de la más amplia variedad de la red en cuanto a flotadores para hacer de sus vacaciones un periodo inolvidable y divertido.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.