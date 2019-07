El uso limitado de la red 5G durante 2019 en España

El 5G ya es una realidad. Esta conexión permite navegar de forma mega—rápida por internet desde dispositivos móviles e incluso superar la velocidad que la mayoría de usuarios tenemos en casa o en el trabajo. El 5G permite navegar a una velocidad hasta 100 veces superior al 4G, es decir, con esta tecnología es posible ver un vídeo 4K en streaming en alta calidad sin esperas o descargar la aplicación más pesada en unos segundos.



Y esto es únicamente el inicio. El límite de esta primera fase de uso de la red 5G estará alrededor de 1Gbps; conforme se liberen redes para este servicio de banda de 700 mhz, la velocidad irá en aumento incrementándose hasta alcanzar algún día los 10 Gbps.



Gracias a la baja latencia, el 5G permite eliminar casi por completo el temido “lag” (retardo) tanto en videojuegos como en vídeos en streaming. Ese retraso entre lo que sucede en el videojuego o en la vida real y lo que ve el usuario en su pantalla será inexistente por lo que se lograrán experiencias de uso más satisfactorias. En videojuegos en línea, por ejemplo, la eliminación de los “lag” abrirá el mundo competitivo de los eSports para ser jugado de forma diferente con esta tecnología. Otra de las aplicaciones que potenciará el uso de la red 5G es, por ejemplo, la nueva apuesta de videojuegos en streaming, con Google Stadia a la cabeza. Jugar sin tener que instalar nada y en cualquier dispositivo, totalmente en la nube. En el caso de los vídeos en streaming, tendrá calidad 4K o superior, ya que las plataformas que utilizan este tipo de transmisión optimizan el contenido a 1080p para conexiones estándar de 4G, que será el estándar en 3 años, como mucho.



Pero… ¿cómo puede cualquier usuario disfrutar ya de esta velocidad de conexión?

Actualmente en España solo Vodafone ofrece conexión 5G y no en todo el territorio. “Movistar, Orange y el grupo MásMóvil (compuesto por Yoigo, MásMóvil, Pepephone y Llamaya) tienen previsto contar con esta red próximamente aunque aún se desconocen las fechas de puesta en funcionamiento. Movistar y MásMóvil parece ser que pretenden tener el servicio o bien a final de este año o a comienzo del 2020. Orange compite a más largo plazo, parece que quiere esperar a que la tecnología esté más asentada y poder hacer las pruebas pertinentes. No obstante, dependiendo de la capacidad comercial y el tirón que tenga esta nueva red, pueden adelantarse las previsiones”, explica Rodrigo San Martín, Experto en Telefonía y Tarifas de Roams.



Ahora mismo, únicamente 15 ciudades disponen de esta red de alta velocidad: Barcelona, Bilbao, Gijón, La Coruña, Logroño, Madrid, Málaga, Pamplona, Santander, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza. Todos los clientes de Vodafone en estas ciudades y con tarifas compatibles, que ahora mismo son la gran mayoría que comercializan, pueden disfrutar ya del servicio.



“Se prevé un proceso similar a la implantación del 4G. En sus inicios no se podía conseguir en todos los planes de tarifas, ni tampoco en muchas operadoras. Era una estrategia para no ahogar, saturar y colapsar estas redes y se optó por darlo progresivamente a los usuarios, creando diferencias entre clientes. Era habitual tener que pedir la velocidad 4G por parte del usuario para disfrutarla hasta que se estandarizó el servicio”, recuerda San Martín.



Asimismo, los usuarios necesitan tener un smartphone con conexión 5G. En España actualmente solo se comercializan cuatro modelos con esta tecnología: Huawei Mate 20X 5G, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Samsung Galaxy S10 5G y LG V50 ThinQ 5G. “Otras compañías también tienen previsto comercializar terminales 5G. Es probable que, antes de que finalice el año, OnePlus lance su propio modelo 5G, pero fabricantes como Apple se harán esperar hasta el 2020”, avanza Eduardo Delgado, CEO de Roams.



Otro punto clave es la tarjeta SIM. “Todo parece indicar que podemos usar la misma, no será necesario cambiarla como en su día sí lo fue con la llegada del 4G. Esta vez las operadoras sí tienen las tarjetas SIM preparadas para esta nueva tecnología y, si tienen interés en cambiar las SIM, el motivo diferirá de la última vez”, afirma Delgado.



Por el momento, y según el servicio actual de Vodafone, el uso del 5G no afectará directamente a la factura del móvil.



No obsante, desde Roams aseguran que “no es descartable que alguna operadora ponga un coste extra al servicio. De hecho, en Vodafone funciona un sistema de límite de velocidad que se asemeja a pagar una cantidad superior por optar a más velocidad. Es decir, aunque estés en territorio con red 5G, la velocidad de conexión es baja salvo que se contrate la oferta que la incluya”.



Está claro que el futuro es 5G pero la mayoría de los usuarios tendrán que esperar un poco más para poder disfrutarlo.