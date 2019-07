El Reto Escape Room ofrece nuevos retos personalizables para regalar Comunicae

lunes, 29 de julio de 2019, 16:58 h (CET) Debido al auge de las actividades de Escape Room, El Reto quiere aprovechar esta demanda ofreciendo nuevos retos personalizables No se puede negar que las salas de Escape Room están de moda actualmente. Tanto adolescentes y jóvenes como adultos y familias con niños deciden probar esta nueva aventura. También son muchas empresas las que deciden sumarse a estos nuevos tipos de retos y es que estos retos realmente demuestran la capacidad que una persona tiene para afrontar nuevos desafíos.

Las salas de Escape Room ofrecen muchas aventuras para pasar un buen rato con amigos y familia. Estas salas ya se pueden encontrar en diferentes establecimientos de Sevilla como por ejemplo El RetoEscape Room Sevilla, una sala llena de aventuras para disfrutar en familia o con amigos, una buena opción para decir adiós a los planes tradicionales y embarcarse en nuevos retos.

En El Reto se pueden encontrar desde escape rooms de suspense como Asylum, ambientada en un centro psiquiátrico; de magia, como la sala El Último Hechizo, basada en el fantástico mundo de Harry Potter; hasta de fantasía e investigación, como El País de la fantasía o el interesante mundo de Sherlock Holmes.

Además, El Reto ofrece increíbles ofertas especiales como el bono o la caja regalo, que brindan la oportunidad de regalar esta emocionante experiencia.

También cuenta con la personalización de aventuras, que consiste en atender las peticiones de los clientes y convertirlas en una aventura totalmente personalizada para ellos, ya sea para regalar, para celebrar un cumpleaños, realizar una pedida de mano muy original…

Una auténtica novedad que no desaparecerá muy rápido, ya que cada vez son más y más las temáticas que aparecen en estos juegos de escape y llenan estas salas de gente con ganas de pasarlo bien y disfrutar de un autentico día lleno de retos.

