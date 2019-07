Quakecon cierra su primera edición europea Comunicae

lunes, 29 de julio de 2019, 15:10 h (CET) La feria americana dedicada a los juegos de la editora Bethesda ha tenido este pasado fin de semana su primera edición europea, en la ciudad de Londres, en la que la empresa ha podido mostrar todas sus novedades La QuakeCon 2019 ha tenido en este año su primera edición europea, en Londres este pasado fin de semana, donde se han presentado algunas novedades sobre DOOM Eternal y otros juegos de la desarrolladora.

Con más de veinte ediciones celebradas en suelo estadounidense, Bethesda ha querido dirigirse a sus fans del viejo continente celebrando este evento por primera vez en Europa, a la vez que la cita americana. Los asistentes a esta QuakeCon han experimentado de primera mano cómo se ve y se siente DOOM Eternal, el título más completo de la saga hasta la fecha, que saldrá a la venta en unos meses. El juego es todo un referente dentro de los first person shooters y añade un nuevo modo online y pequeños matices y novedades que mejorarán la experiencia de juego mucho más de lo que parece,

En los distintos stands de la feria se han habilitado puestos para que los visitantes prueben los últimos lanzamientos de Bethesda. El cooperativo de Wolfenstein: Youngblood, Rage 2, la reciente expansión de el MOBA The Elder Scrolls Online: Elsweyr, Wolfenstein Cyberpilot y The Elder Scrolls: Blades para Switch.

Fallout 76 también ha estado presente y los asistentes ha podido probar la beta de su anunciado modo battle royale Invierno Nuclear. Siguiendo las temáticas de PUBG o Blackout, Invierno Nuclear es la apuesta para que Fallout 76 atraiga a más jugadores. Rage 2, por su parte, se ha dejado ver con un nuevo trailer, mostrando algunas de las novedades que incorporará, como el nivel de dificultad Ultrapesadilla o el paquete de voces de B. J. Blazkowicz, entre otras cosas.

Las distintas conferencias y charlas han ampliado la experiencia ofreciendo algún que otro dato sobre el desarrollo de los juegos de Bethesda. QuakeCon 2019 Londres ha contado con visitantes ansiosos por disfrutar de las últimas novedades de la conocida desarrolladora. Entre los más interesantes han estado las reediciones de las tres primeras entregas de DOOM para Nintendo Switch, PS4, Xbox One, dispositivos móviles y PC.

No han faltado las rebajas en la tienda, y por supuesto, el anuncio de las fechas de la siguiente Quakecon: el año que viene volverá entre el 6 y el 9 de agosto.

