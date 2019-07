Bionike explica cuál es el mejor desodorante según cada tipo de piel Comunicae

lunes, 29 de julio de 2019, 13:22 h (CET) Con el fin de regular la temperatura corporal, el organismo transpira y a través de las glándulas sudoríparas, y fruto de esta transpiración, se genera el sudor, que es el responsable del mal olor corporal. Los desodorantes han sido diseñados para eliminar este hándicap; en roll- on, en spray, en barra, etc. en el mercado existen una gran variedad de formatos y escoger el que mejor se adapta a cada tipo de piel de la axila no resulta tarea fácil Por ello, Bionike, explica los diferentes formatos de desodorante.

A continuación, Bionike, la firma de cosmética nº1 en Italia, explica los diferentes formatos de desodorante y para qué tipo de piel está diseñado cada uno:

Tipo roll- on: este es uno de los formatos de desodorante más fáciles de aplicar y el que más frescor produce cuando se extiende sobre la piel. Al ser un formato en crema puede llegar a crear una capita de grasa en la piel, por lo que es perfecto para las personas que tienen una piel de la axila seca y sensible. Lo mejor es que sea de secado rápido, para evitar manchar las prendas.

Desodorante en aerosol o spray: es el formato de desodorante que se seca más rápido. Recomendado para personas con la piel normal, ya que tiene mayor concentración de perfume que otros y es a presión. Perfecto si se tiene prisa y no se puede esperar a que se seque, además deja un fresco olor en la axila por mucho tiempo.

En crema: esta opción es perfecta para las pieles sensibles porque no contiene alcohol, pero también es la menos empleada y la menos cómoda de aplicar.

En barra / stick: el desodorante en barra es uno de los más utilizados en la actualidad y resulta ideal para todo tipo de pieles. No está recomendado para las personas con la piel seca y que suden mucho, ya que no hidrata demasiado y el sudor puede llegar a formar bolitas en las axilas.

A continuación, Bionike presenta su gama de desodorantes, en diferentes formatos y para todo tipo de pieles:

DEFENCE DEO ROLL-ON SIN SALES DE ALUMINIO

Este desodorante en roll- on desarrolla una delicada acción desodorizante y protege e hidrata la piel sin interferir con la transpiración cutánea natural. Es ideal para pieles hipersensibles e intolerantes y está formulado sin alcohol ni sales de aluminio antitranspirantes. Indicado también para después de la depilación. PVP: 5,56 €

DEFENCE DEO LECHE SPRAY

Emulsión fluida en spray con pulverizador, formulada específicamente para la piel sensible. Este desodorante ayuda a regular la sudoración, respetando el equilibrio fisiológico de la piel. Indicado también para después de la depilación. PVP: 5,56 €

DEFENCE DEO TALCO EN CREMA

Fórmula en emulsión, no grasa, que regula la transpiración ayudando a combatir la sudoración excesiva (hiperhidrosis). Previene y neutraliza los malos olores, asegurando una eficaz acción desodorizante.

Además, deja la piel agradablemente seca e hidratada y está indicado también para después de la depilación. PVP: 5,56 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48 y en las mejores farmacias.

