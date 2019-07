La Hoguera de las Vanidades

Parece, que en este verano de política activa estamos enfrentados a la versión más atribulada del trampantojo valle-inclaniano, ese que nos enfrenta a la realidad absurda de la presentación de personajes en una trampa de escenografía que alejada de la realidad oculta la verdadera trama de la novela negra de la política española. Y es que, si algo tienen claro la mayoría de los insignes diputados y diputadas del hemiciclo en lo que a la oposición es refiere- a excepción del PP- es que unas nuevas elecciones en nuestro país dejarían cadáveres exquisitos, pero con salud famélica de poder en la carrera de San Jerónimo. Se enfrentan pues en la liza de la dialéctica los sentimientos de la vanidad con los del pragmatismo, los de la cultura de estado con la impostura mitinera, en definitiva, la realidad de los hechos frente los anhelos desmedidos. Es aquí, en este coktail de idas y venidas en los que hoy se decide el gobierno de un país , España, sobre el que las miradas de Europa están posadas, máxime ante la incertidumbre de presente y futuro sobre la que pivota el proyecto europeo con escenarios tan complejos como los del Brexit, el auge de los nacionalismos , el fascismo que coge fuerza cada año o el sentimiento de euroescepticismo que se asienta ya en el corazón de muchos países miembros.



Por todo ello, parece que el escenario de repetición de elecciones se encuentra más lejano de lo que nos pudieran hacer pensar las intervenciones de los líderes y las líderesas ante los micrófonos. En primer lugar, por la presión socioeconómica, una repetición de los comicios no vendría más que a generar una inestabilidad que desde la escena empresarial y económica de nuestro país parece no desearse por quienes hoy ocupan puestos de referencia en un Ibex35 con mucho predicamento e influencia en el día a día de la política española. En segundo lugar, por la respuesta de la ciudadanía, una nueva cita con las urnas tendría consecuencias indeterminadas derivadas del hartazgo y enfado del propio electorado ante la incapacidad de la clase política por cerrar un acuerdo de gobierno. Siendo la abstención uno de los elementos que podría eclosionar con fuerza, afectando de esta forma de manera más directa a las fuerzas políticas que hubiera por acción u omisión impedido la existencia de un gobierno. En tercer lugar, la realidad de las encuestas, esa pesada advertencia que no viene más que a dibujar algunos hechos claros. Por un lado la caída electoral de fuerzas de izquierda como PODEMOS en favor del PSOE ,herida que además podría ser mayor si Errejón optase por presentar su candidatura a la presidencia del gobierno. Por otro parte la otra realidad, la de la posible suma de los partidos de derecha y ultraderecha – PP, Ciudadanos y VOX- para la confección de un gobierno, algo que inquieta y mucho hoy en el día a día y los pasillos del Congreso de los Diputados a nacionalistas y no nacionalistas. Y Junto a todas estas posibilidades del ajedrez político no podemos olvidar el papel de un partido como Ciudadanos al que una nueva repetición electoral tal vez no le iría del todo bien frente a un PP que vendría a recoger el voto útil a buen seguro de la derecha española.



En definitiva, parece que tendremos gobierno, el más probable, a mi juicio el de un PSOE en solitario con una geometría variable en pactos. No por menos, el bien menos malo para muchos diputados y diputadas de la oposición es ver a Pedro Sánchez de Presidente 4 años. Algo esto que sin lugar a dudas tienen en común ERC, PNV, BILDU, PODEMOS e incluso hasta CIUDADANOS y VOX, aunque estos últimos lo digan en privado y en bajo para que no se escuche.