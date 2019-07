Hispanofobia e Hispanofilia

Queridas personas, historiadoras reconocidas (unidas todas en mi corazón y estima): acabo de oír por la radio una entrevista a un tal José Luis Villacañas, poniendo a parir a las historiadora malagueña (El Borge), María Elvia Roca Barea, catedrática de Instituto, y a su libro "Imperiofobia y Leyenda negra", ed. Siruela. Este individuo, catedrático de Universidad (como todos ellos, PATATERO: hacen años de contratado, interino; luego le sacan la titularidad con su perfil y, por último, acceden -sin competir con nadie- a la cátedra. Los únicos docentes que "compiten" son los maestros y los profesores de Instituto. Incluso los que accedieron por méritos a cátedras de Instituto, también tuvieron que "competir", pues sobre 40 o 50 plazas/materia, los aspirantes eran más de mil por cada asignatura).



Pues bien, cerrado ese paréntesis que aclara el 'abaratamiento plebeyo' de los accesos a cátedras de Instituto de los sociatas (LOGSE), ya que lo menos malo y más justo son los exámenes eliminatorios, como los antiguos, viejos y admirados catedráticos de Instituto, he de puntualizar algunas ideas sobre ese tal Villacañas, el único inteligente del país, al parecer. (Dice que el libro de Roca Barea es un atentado a la inteligencia).



Por lo pronto, no es historiador sino filósofo (es un decir). Y me sorprende que compare lo que dice el libro de Roca Barea con la Constitución española de 1978. ¿Cómo puede analizarse cualquier época pasada de la historia de España desde la Constitución de 1978? Naturalmente que la ideología y las actuaciones pasadas son inconstitucionales. ¡Faltaría más! Como contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, son todas y cada una de las "historias" de todas las naciones de Occidente. ¿O es que los ingleses, franceses, holandeses e italianos respetaron los derechos humanos de los pueblos que "colonizaron"? Naturalmente que el libro de Roca Barea ha abierto los ojos de los acomplejados españoles, que nos hemos creído la historia contada por nuestros enemigos seculares. Oigan, y lo más grave de este pseudohistoriador Villacañas (abanderado de la progresía, al parecer) es que centra todas las esencias y la intrahistoria de España, el alma de nuestro país, en Al-Ándalus. En su tolerancia (¡manda cojones!). Dice que el libro de Roca Barea es un libro ideológico. ¡Joder, pues claro, los historiadores están cambiando/criticando/modificando/aclarando constantemente los hechos pasados. Y eso es lo que hace María Elvira Roca, poner los puntos sobre las íes de la llamada "leyenda negra" que, si fue algo oscura, no de "negro de pluma de cuervo", como han contado los anglicanos británicos, los luteranos alemanes y los calvinistas franceses, excitados, los unos por los monarcas ingleses y los otros por los príncipes alemanes (s. XVI-XVII) que no querían una Europa unida (visión profética del emperador Carlos I). Este catedrático "patatero" (lamentablemente como todos los de la Universidad española -viciada también de endogamia-, probablemente muy preparado, con un currículo muy elevado, pero ¡hay tantos que podrían serlo también y no pueden "competir"! ), insisto, este catedrático de Filosofía arremete, como una feminista más, hasta contra Arturo Pérez Reverte, porque este defiende a personajes españoles, por ejemplo a Blas de Lezo o al almirante Cervera, y no al pseudocómico Pepe Rubianes (que su mérito fue cagarse en la puta España y por eso calle tiene, esperando a la que le pondrán a la Colau en Barcelona, con toda seguridad). Pues, queridas personas, así nos va, con esta progresía absolutista (oxímoron claro) y toda la patulea de eminentes y exclusivistas de izquierdas. De una izquierda ramplona, que no acierta con las esencias de la modernidad y que se creen poseedores de la verdad. Probablemente, sin saber que son marionetas de George Soros.



Y como voy para los 77, ajeno al último siete (esa edad matusalénica, artificial, que promete la biotecnología ("HOMO DEUS", de Yuval Noah Harari), pero que, por ahora, me pulverizará los tuétanos y el alma, pero no el espíritu, si se quiere dar publicidad a todo esto que escribo, sea. Como no tengo ya nada que ganar, os autorizo, si lo estimáis así, a que podáis darle publicidad. Porque no es un panfleto ni un libelo, como el del tal Villacañas. Es un escrito "in articulo mortis". Y por eso, ausente de miedos. Desinteresado. Un abrazo.