Río vacío de esperanzas… Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 27 de julio de 2019, 09:45 h (CET) Río vacío de esperanzas…



¿Qué es un río vacío de esperanzas?,

que nada vale la nada,

¿qué es un río vacío de alegrías

y sin aguas?.

¿Qué es un mar sin olas,

un barco sin rumbo,

una mirada rota,

un avión en medio

de una tormenta inmensa?.



¿Qué es mi amor

sin el tuyo vida mía?,

que lo sepa todo el mundo

nada soy.



Ese amor vale oro

y no se pierda

que nada vale lo que el amor vacíos,

llena.



Para Tomasita, la gata carey de mi pueblo.

