Infocopy distribuye AAA Cloud, la solución para reducir los gastos de impresión y mantener la seguridad

viernes, 26 de julio de 2019, 16:46 h (CET) AAA Cloud, la solución de Kyocera para llevar a cabo un control eficaz del uso de los dispositivos sin necesidad de inversión extra en infraestructura IT Teniendo en cuenta que los recursos económicos son uno de los puntos más importantes para la sostenibilidad de cualquier empresa, es realmente sorprendente que, tal y como revela un estudio realizado por BuyersLab, el 90% de las empresas no saben cuánto dinero gastan en impresión. Es más, un 75% de los trabajadores españoles confiesa que ha impreso documentos personales en el trabajo.

Aun sabiendo que el coste derivado del uso de impresoras y multifuncionales puede controlarse de forma sencilla gracias a las nuevas soluciones de gestión de impresión, todavía existe cierta resistencia a su implantación debido, paradójicamente, a la inversión inicial necesaria en software y hardware. Por ello, nace AAA Cloud, la solución de Kyocera para llevar a cabo un control eficaz del uso de los dispositivos sin necesidad de inversión extra en infraestructura IT.

Beneficios

Las empresas ganan en seguridad ya que los equipos pueden configurarse para que los usuarios tengan que identificarse con un usuario/contraseña o tarjeta.

Las funcionalidades de impresión privada, impresión a buzón, o Follow-me aseguran la confidencialidad y uso privado de los documentos impresos.

La combinación de políticas configurables en el driver de impresión (KX) y en los equipos, permiten asegurar un uso adecuado de los recursos y reducir el gasto.

Los trabajos realizados en los equipos se registran en los mismos y se almacenan también en el espacio web del cliente para su consulta posterior.

El portal web permite ejecutar informes de los trabajos realizados por usuarios y dispositivos.

Gracias a los informes tabulares y gráficos, se ofrece una visión detallada del uso de los recursos de impresión, facilitando las tomas de decisión.

Además de proporcionar información sobre las páginas impresas en b/n y color en periodos dados, Kyocera AAA Cloud ofrece datos de utilidad que permiten detectar malas prácticas para poder corregirlas y reducir dicho gasto.

En definitiva, la solución AAA Cloud de Kyocera, que ya distribuye Infocopy, permite la implantación de medidas de cumplimiento RGPD, reducción del consumo de papel y el gasto de las impresiones hasta un 60%, sin gasto en infraestructura IT y servicio flexible: pago mensual por dispositivos existentes.

