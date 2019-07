El gran error de evitar el casco de seguridad, por cascosdeseguridad.eu Comunicae

viernes, 26 de julio de 2019, 15:18 h (CET) Ahora en verano aumentan los accidentes laborales por evitar el uso del casco de seguridad Cada vez hay más accidentes durante horas laborales, sobre todo en sectores donde se realizan trabajos arriesgados donde se requiere bastante cuidado. Pero también han incrementado en el ámbito personal, personas que les gusta realizar actividades arriesgadas en su tiempo libre y en las que deberían estar más protegidos. Cascosdeseguridad.pro muestra cuales son los cascos de seguridad que mejor se adaptan a cada situación y asegurar una mejor protección ante un accidente.

Cuando se trata de seguridad, no se trata de encontrar cualquier sistema de protección, hay que observar cual es el mejor que se adapta al tipo de trabajo a realizar.

Si una persona va a realizar un trabajo de construcción es indispensable utilizar un casco de seguridad para prevenir cualquier riesgo de accidente laboral. Los cascos de seguridad no están hechos del plástico más barato, un buen casco está fabricado con policarbonatos con o sin fibra de vidrio, ABS y polietileno y además cuenta con un arnés situado en el contorno de la cabeza para una mayor sujeción.

Cuando se trata de un casco de construcción se busca que sean resistentes a impactos y perforaciones. En el mercado se suelen diferenciar todos los cascos según su color y el amarillo es el casco diseñado para obreros y albañiles de obra. En el caso de que una persona no se dedique a la obra de forma profesional, pero es algo que realiza en su casa de forma más personal, el uso del casco es también obligatorio. Se utilizaría el mismo casco amarillo con la misma protección.

No sólo los trabajos de construcción necesitan un casco, sino que en algunos deportes como la equitación se necesita utilizar un buen casco protector. Hay personas que les gusta mantener un estilo vaquero cuando se monta a caballo y es por eso que existen cascos de protección con forma de sombrero vaquero. Estos tienen una alta protección contra impactos y una sujeción también en la zona de la barbilla. Es una buena alternativa a un casco de equitación con la misma protección.

En algunos trabajos se puede producir una sanción por evitar su uso, por lo que nadie debería prescindir de su seguridad.

