StormGain se convierte en Socio Oficial del Newcastle United

viernes, 26 de julio de 2019, 14:22 h (CET) La nueva plataforma de trading, especializada en criptodivisas, patrocina al equipo de la Premier League en todos los partidos oficiales del primer y segundo equipo, así como del equipo femenino StormGain, nueva plataforma de trading especializada en criptodivisas, ha alcanzado un acuerdo con el Newcastle United, equipo de la Premier League, para ser socio oficial durante la próxima temporada, en todos los partidos oficiales del primer y segundo equipo y del equipo femenino.

Gracias a este acuerdo, el logotipo de StormGain aparecerá en la manga de las equipaciones del Newcastle United, así como en la publicidad estática y LED del estadio St. James Park, en Newcastle-upon-Tyne. La plataforma también aparecerá en la página web del equipo, en sus redes sociales con contenido exclusivo y en todas sus comunicaciones online y offline.

El acuerdo permitirá a StormGain ofrecer entradas a sus clientes, además de accesos a palcos privados, experiencias VIP, Meet&greet con jugadores del equipo, posibilidad de jugar un partido en el propio estadio, así como elementos de merchandising (camisetas y balones firmados por el equipo). Por otro lado, se desarrollarán diversas promociones, que se irán desvelando a lo largo de la temporada.

Dale Aitchison, Head of Commercial del Newcastle United ha afirmado: "Estamos encantados de dar la bienvenida a bordo a StormGain como nuevo socio oficial del Newcastle United. Siempre estamos buscando nuevas oportunidades comerciales para apoyar el desarrollo del club y este acuerdo supone una importante asociación para nosotros. StormGain ofrecerá una gama de increíbles oportunidades y experiencias impagables para los seguidores, por lo que estamos muy emocionados de trabajar juntos".

Por su parte, el CEO de StormGain, Alex Althausen, valoró así el acuerdo: “Estamos seguros de que esta asociación nos ayudará a expandir nuestra marca y actividad de la manera más efectiva. Sabemos de la importancia del fútbol como agente global de marketing, especialmente en el caso de la Premier League. Creemos firmemente que un club como el Newcastle United, con quien compartimos los valores fundamentales de esfuerzo, dedicación y búsqueda continua de éxito, es el mejor socio que podríamos haber imaginado para comenzar una aventura tan emocionante".

StormGain ofrece a los traders una nueva herramienta de inversión, específica para criptodivisas, como Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple o Litecoin, con las comisiones más bajas del mercado. Para operar solo es necesario realizar el registro con email y contraseña y no se requiere aportar datos personales, ni bancarios.

La plataforma pone a disposición de sus clientes trading con multiplicador de hasta 100x, permitiendo a los inversores ejecutar estrategias de trading más complejas y activas.

