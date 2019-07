Ricoh amplía su portfolio de servicios IT con la adquisición de IPM y TotalStor Comunicae

viernes, 26 de julio de 2019, 13:27 h (CET) Ricoh sigue su apuesta por la transformación digital incorporando a su portfolio servicios sobre infraestructuras críticas de IT. IPM y Totalstor son partners destacados de DellEMC y VMware. Las nuevas marcas ‘IPM, a Ricoh Company’ y ‘TotalStor, a Ricoh Company’ operarán de forma independiente en España y Portugal, respectivamente Ricoh ha anunciado la adquisición de IPM en España y TotalStor en Portugal, empresas que destacan en la provisión de servicios críticos de infraestructura IT. Con estas adquisiciones, Ricoh amplía su oferta de servicios y soluciones IT, fortaleciendo las capacidades para la transición al cloud y la gestión de los datos.

En concreto, el negocio de IPM y TotalStor incluye la transformación y modernización de las infraestructuras críticas de IT, el almacenamiento, la protección, recuperación y analítica de datos así como la virtualización y la gestión de activos IT, entre otros.

Ricoh, inmerso en la transformación de su negocio, está invirtiendo estratégicamente en adquisiciones en todo el mundo con el objetivo de llegar a una facturación de 5.600 millones de US dólares (603 billones de yenes) en servicios IT al finalizar el 2022. En los últimos años ha desarrollado su portfolio mediante múltiples adquisiciones, incluyendo las empresas Ridgian en el ámbito del analytics, Aventia para user experience y ecommerce y Techno Trends en el campo de las comunicaciones unificadas y los sistemas de videoconferencia, entre otras.

“En Europa, España y Portugal estamos ejecutando de forma exitosa el plan de transformación empresarial de Ricoh, ampliando nuestras soluciones y servicios IT claves para ser un jugador destacado en la transformación digital de nuestros socios de negocio y para asegurar el futuro para nuestros empleados y accionistas. Nuestro objetivo en España y Portugal es que el negocio IT represente el 40% de la facturación de Ricoh al cierre del año fiscal 2020”, explica Ramon Martín, CEO de Ricoh España y Portugal.

“La adquisición de IPM y TotalStor refuerza nuestra posición para ayudar a los clientes en su transformación digital y la modernización del puesto de trabajo con nuevas estrategias de movilidad y flexibilidad, ámbito en el que Ricoh ha sido reconocido recientemente por Gartner con la inclusión en su Cuadrante Mágico de servicios gestionados para el lugar de trabajo. Ahora reforzamos nuestra oferta relacionada con la gestión segura de datos y la transición al cloud con la implementación de estrategias híbridas. Además, esta adquisición nos permite conectar la gestión de infraestructuras críticas de IT con el desarrollo de aplicaciones y con los retos de negocio de nuestros clientes”, explica Miquel Soler, líder de soluciones y servicios IT de Ricoh en España y Portugal y nuevo Director General de IPM a Ricoh Company.

“Tras cerca de 40 años en el mercado, ahora se abre una nueva etapa muy ilusionante que estamos seguros que servirá para impulsar el negocio”, destaca Xavier Cortés, hasta ahora Consejero de IPM y TotalStor.

IPM y TotalStor son partners Titanium de DellEMC, con una larga trayectoria conjunta de desarrollo de negocio en España y Portugal. Por otro lado, IPM es partner destacado de VMware en España y Portugal, lo que hizo que en 2017 fuera nombrado socio del año por su destacado papel como proveedor de soluciones cloud, con la certificación VMware Master Services Competencies.

Las marcas operarán de manera independiente bajo el nombre ‘IPM, a Ricoh Company’ en España y ‘TotalStor, a Ricoh Company’ en Portugal. IPM nació en 1980 en Barcelona bajo la denominación Internacional Periféricos y Memorias S.A. mientras que TotalStor nació en 1992 en Portugal como distribuidor de equipamiento IT. Ambas han facturado un total de 71 M € en 2018 y tienen una importante cartera de clientes nacionales e internacionales.

Sobre Ricoh

Ricoh es líder en la digitalización de los lugares de trabajo y en colaboración empresarial, utilizando tecnologías y servicios innovadores que permiten a las personas trabajar de manera más eficaz. Durante más de 80 años, Ricoh ha impulsado la innovación y actualmente desarrolla soluciones de gestión documental, comunicación a distancia, seguridad, servicios IT, soluciones de impresión comercial e industrial, cámaras digitales y sistemas industriales. Con oficinas centrales en Tokio, el grupo opera en unos 200 países y regiones. En el año fiscal finalizado en marzo de 2018, las ventas mundiales del Grupo Ricoh sumaron 2.013 billones de yenes (aproximadamente 18.100 millones de dólares).

Ricoh España y Portugal inició su actividad hace más de tres décadas. Hoy, la compañía, con sede central en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), cuenta con 17 delegaciones, 2.000 profesionales, más de 100 distribuidores y 50.000 clientes. Tres son los ejes sobre los que Ricoh vertebra actualmente el desarrollo de su negocio en España y Portugal: office printing, office service, y commercial and industrial printing. Para más información, visita https://www.ricoh.es y http://www.ricoh.pt.

