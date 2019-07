Trenes voladores, coches 100% conectados, realidad virtual: es el presente en AKKA Technologies Comunicae

viernes, 26 de julio de 2019, 13:07 h (CET) Akka Technologies muestra sus proyectos más innovadores en la Technology Night AKKA Technologies ha mostrado sus proyectos más innovadores en la Technology Night, una presentación de sus últimos avances en diversos campos que ha contado con la presencia de cerca de 200 ingenieros y consultores de la firma en España.

Tren volador Link&Fly

"Link & Fly" es el diseño insignia de Akka Technologies para un avión futurista en el que las alas y la cabina se separan del fuselaje. El objetivo es desplazar por tierra más fácilmente la zona de carga del avión para que sea más accesible a pasajeros y mercancías. Así, el fuselaje podría llegar hasta el centro de las ciudades donde se realizaría el embarque de pasajeros, de manera similar a los trenes, por lo que algunos lo han denominado “tren volador”. Esto descongestionaría los aeropuertos y acortaría las labores de mantenimiento de alas y motores.

Los consultores del Grupo Akka están desarrollando este concepto y evaluando las posibilidades de convertirlo en una realidad. Los diseñadores ya cuentan con un prototipo, a tamaño reducido, que ha ejecutado varios vuelos y con el que están realizando los cálculos y pruebas necesarias para su desarrollo.

Tal y como explicó, Olivier Caperan, uno de los ingenieros que está participando en el Link & Fly, el objetivo es demostrar el alto grado de conocimiento de AKKA Technologies en las distintas disciplinas relacionadas con el transporte y abordar varios desafíos de la movilidad aérea: el aumento constante del tráfico, la subsiguiente saturación de los aeropuertos, la experiencia de los pasajeros, la seguridad y los problemas ambientales, etc.

Caperán explicó que el Link & Fly permitirá aumentar el número de rotaciones de cada avión, reduciendo el tiempo en tierra y optimizando los costos. También facilita y mejora el mantenimiento de la cabina, optimiza el espacio de almacenamiento en el hangar y acorta las operaciones en tierra que se realizan en el aeropuerto.

Virtual training

Otra de las competencias demostradas por los ingenieros de AKKA han sido sus desarrollos formativos en Realidad Virtual. La firma ha dado a conocer sus trabajos para formar en seguridad y mantenimiento a los empleados de la compañía francesa SNCF, el equivalente a las españolas RENFE y ADIF. “Gracias a la realidad virtual los trabajadores se ven inmersos en situaciones complicadas a las que tendrán que enfrentarse en su trabajo pero de manera simulada. La Virtual Reality les permite aprender a reaccionar adecuadamente”, afirmó Stephane Metivet, experto de la compañía. “A veces se asocia este tipo de entornos a los videojuegos, y por eso los llamamos 'serious games' porque permiten enfrentarse a situaciones tan serias como pilotar un avión, realizar el mantenimiento de un tren, etc.”

Los asistentes también han podido ver el 'virtual training' desarrollado por la firma para clientes del sector aeronáutico y ponerse las gafas de realidad virtual para introducirse en la cabina de un avión y simular una operación de emergencia, sin moverse del escenario.

Coche conectado

Akka mostró los proyectos desarrollados en su Laboratorio Certificado de Validación para el sector de automoción. Víctor Alonso, Manager responsable del Centro de Validación de Sistemas de AKKA explicó que todas las novedades que actualmente está implementando este sector en su transición hacia el coche eléctrico y conectado, requieren de un complejo proceso validación para certificar su seguridad. Puso como ejemplo el eCall que llama al 112 y envía la geolocalización del vehículo en caso de accidente (dispositivo obligatorio en coches nuevos desde el 2018), o la posibilidad de encender el climatizador del vehículo desde el móvil. Alonso explicó que la implantación de estas soluciones requiere de innumerables pruebas previas antes de ser lanzadas al mercado.

El Laboratorio de Validación de Akka ha llevado a cabo la implementación de metodología AGILE en este tipo de procesos, la automatización de pruebas y reporte de errores, simulación, pruebas front-end, back-end, etc. Victor Alonso afirmó que un caso típico de validación de sistemas puede implicar tener que validar 34.000 casos de pruebas.

Otra de las áreas presentadas en el AKKA Technology Night fue el desarrollo de los Electronic Flight Bags, que almacenan toda la documentación de navegación aérea de los aviones en tablets electrónicas de fácil transporte, consulta y actualización. Además, también fueron presentados varios proyectos de la empresa en materia de protección de infraestructuras críticas frente a ciberataques, unas de las áreas que está adquiriendo más importancia en la actualidad.

Acerca de Grupo AKKA Spain

AKKA Spain presta servicios de ingeniería en los sectores aeronáutico, ferroviario automoción y energía. Acompaña a sus clientes en el desarrollo de las distintas fases de sus proyectos, desde la I+D+i y los estudios de diseño, hasta la producción industrial.

El Grupo AKKA está formado por más de 20.000 empleados en el mundo. En España cuenta, a día de hoy, con la confianza de más de 50 clientes de primer nivel y con más de 500 empleados y sedes en Madrid, Barcelona, Pamplona y Bilbao. Sus ingenieros trabajan en proyectos a la vanguardia de la tecnología en todo el mundo, gracias a la fortaleza internacional del grupo y a la movilidad de sus equipos.

