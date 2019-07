Quintana logra su tercera etapa en el Tour

"Nunca subestimes el corazón de un campeón". Tras una carrera donde las cosas no fueron como él deseaba, Nairo Quintana (Movistar Team) hizo este jueves en el Tour de Francia 2019 lo que solo los grandes del deporte mundial pueden lograr: volver a ofrecer al nivel que siempre tuvo y llevarse una gran etapa en los Alpes tras 207 km, casi 5000m de desnivel acumulado y tres grandes puertos entre Embrun y Valloire.



Quintana formó parte de una fuga inicial de 34 corredores donde estuvo acompañado por Carlos Verona y un Andrey Amador que se volcó por su compañero para salvar los cortes en la parte inicial del Lautaret, suave ascensión que conectaba con el decisivo Col du Galibier (Especial). Fue a siete kilómetros de su cima, 26 del final, cuando el boyacense demarró sin oposición de una escapada en la que los intentos de Bardet (ALM) y Lutsenko (AST) por mantenerse cerca de Quintana fueron en vano. Tercera etapa en el Tour -tras Semnoz (2013) y Col du Portet (2018)- y revitalizado lugar en la general, 7º a poco más de dos minutos del podio con otras tantas etapas de montaña aún por cubrir.



Mañana viernes, 19ª etapa y segunda en los Alpes de esta 'Grande Boucle', con solo 126 km pero con cinco ascensiones que incluyen el Iseran (Especial) y la subida final a Tignes (1ª), a solo 2 km de la conclusión.



Las declaraciones de Quintana tras la victoria:

"Esta victoria es el reflejo de tanto esfuerzo que hemos hecho durante muchos meses. Hemos trabajado a conciencia, hemos hecho una labor creo que buena, pero las cosas no se nos han dado como hemos querido. Hemos seguido adelante y no hemos dejado de insistir. Sabía que podía ser un gran día para mí y hemos hablado con el equipo para hacer diferentes tipos de estrategias. Al final nos ha salido la victoria de etapa. Intentamos también con Mikel, elevando el ritmo atrás para que también pudiera atacar y adelantar posiciones. Me fue bien en lo personal, pero es, ante todo, una victoria todo el equipo. Han trabajado muy fuerte desde el inicio del Tour y me han ayudado mucho. Hubo mucha tristeza cuando perdí tiempo en el Tourmalet, pero aquí estamos. Esta victoria va dedicada a mis compañeros, a mi familia y a mi país, siempre apoyándome, en las buenas y en las no tan buenas. Siempre es una emoción ganar este tipo de etapa, un recorrido verdaderamente de escaladores. Aquí estuve presente, en mi terreno, en puertos muy bonitos, que me emocionan mucho".