El turismo español aumenta junto a la demanda de tecnología en los destinos, según IMF Business School

jueves, 25 de julio de 2019, 16:44 h (CET) La Mesa de Turismo espera que España reciba a 86 millones de turistas extranjeros durante 2019, un 2,5% más que el año pasado España sigue manteniéndose como una de las principales potencias turísticas en Europa y en todo el mundo. De hecho, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo calcula que 82,6 millones de turistas extranjeros visitaron nuestro país en 2018, y las previsiones para este año auguran un crecimiento del 2,5% hasta los 86 millones, según la Mesa de Turismo. El interés por nuestro país sigue en alza, aunque las nuevas tecnologías usadas por los turistas hacen que la forma de viajar haya cambiado significativamente en pocos años. Prueba de ello es que el 74% de los turistas organiza sus viajes por Internet según Google Travel, mientras que solo el 13% lo sigue haciendo a través de agencias de viaje.

El turismo es cada vez más tecnológico principalmente por las nuevas generaciones de turistas como millenials y la Generación Z, nacidos y criados con la tecnología y que esperan que los destinos estén equipados para satisfacer sus necesidades más techies. Teniendo en cuenta esto, IMF Business School ha querido analizar 5 tecnologías de vanguardia que están llamadas a cambiar (o ya lo están haciendo) la forma de hacer turismo:

Aplicaciones. El smartphone no solo se utiliza para reservar vuelos y hoteles, también se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para el turista una vez ha llegado a su destino. Prueba de ello es que aproximadamente 1 de cada 3 españoles se descarga apps de la ciudad o destinos turísticos que visita, según un informe de YouGov, mientras que el 36% utiliza su teléfono inteligente para reservar alojamiento o actividades cuando ya está ahí.

Big data. Conocer los gustos y costumbres del turista siempre ha sido un aspecto vital para agencias de viajes y empresas hoteleras. Hoy en día, con herramientas de Big Data y toda la información que dejan los clientes en sus reservas online, es muy fácil conocer datos a gran escala como el tiempo de estancia, el nivel de gasto y las zonas más demandadas. ¿El objetivo de esta gran cantidad de información? Acondicionar los destinos y rutas para hacerlas más adecuadas para los turistas.

Robots. Aunque parezca algo sacado de una película de ciencia ficción, dentro de poco no será raro ver robots realizando trabajos de todo tipo en hoteles. De hecho, se espera que el 96% de los recepcionistas serán sustituidos por máquinas similares a las del check-in de los aeropuertos, según la Asociación Española de Directores de Hotel. Y es algo que muchos turistas esperan, ya que el 63% ve con buenos ojos la inclusión de robots para esta labor, según Travelzoo.

Realidad Aumentada. ¿Sería posible crear una app del estilo de Pokémon GO pero con atracciones turísticas? No solo es posible, sino que esto ya es una realidad gracias a la tecnología de la realidad aumentada. Con el uso de un smartphone y aplicaciones específicamente desarrolladas para ello se puede obtener todo tipo de información, desde más datos curiosos de un monumento o pintura o la historia de un lugar en concreto.

Internet of Things. La red de las cosas tiene aplicaciones y usos prácticos de todo tipo, y el turismo no se iba a aquedar atrás. Esta tecnología ya permite realizar prácticamente cualquier cosa en un recinto turístico con el uso de un smartphone, desde controlar la temperatura y la televisión de la habitación, algo que ya utiliza la cad Virgin Hotels, hasta abrir la puerta como ya hace un servicio móvil de la cadena hotelera Hilton.

Desde IMF Business School son conscientes de la reciente importancia de introducir las novedades tecnológicas en hoteles, museos y demás destinos turísticos por lo que cuentan con un Máster en Marketing Turístico: Innovación y Digitalización con el objetivo de formar a profesionales preparados para atender a los turistas más acostumbrados a la tecnología.

