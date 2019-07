Ducha.es: un ejemplo práctico de Ecommerce Comunicae

jueves, 25 de julio de 2019, 15:00 h (CET) Ducha.es distribuye el "Made in Spain" en toda Europa con la venta de platos de ducha de resina y todo lo necesario para reformar el Cuarto de Baño. Gracias a su tienda online y a un servicio logístico bien estructurado consiguen más de 2000 envíos al mes satisfaciendo la demanda tanto de profesionales del sector como a particulares que empiezan una reforma en su cuarto de baño El mundo Ecommerce pone al alcance del consumidor cualquier tipo de servicio con solo un par de clicks. Es el caso de la plataforma de Ecommerce Ducha.es, que proporciona todo lo necesario para realizar cualquier tipo de reforma en aseos y cuartos de baño. La particularidad de esta empresa es que ofrece muebles de baño ya montados con el objetivo de simplificar y facilitar el proceso lo máximo posible al cliente final, de manera que no siempre se vea obligado a contratar los servicios de un profesional externo para el montaje de sus muebles porque la colocación de los mismos es sencilla, rápida y satisfactoria, evitando pérdidas de tiempo innecesarias y posibles roturas por problemas de manejo inadecuado. Además, la web dispone de un Asistente virtual que permite al cliente resolver cualquier tipo de duda de forma inmediata, incluso durante el proceso de montaje.

El producto estrella de Ducha.es es el plato de ducha de resina. España es el país europeo de referencia en la fabricación este producto, ofreciendo un sello de calidad para el resto de países europeos. Prueba de ello es que el 60% de los envíos que se realizan desde Ducha.es tienen como destino Francia, Alemania e Italia principalmente.

En sus orígenes la actividad de esta empresa estaba centrada en la venta de pequeños accesorios de baño en diferentes Marketplace, pero su desarrollo y crecimiento progresivo conllevó la consecución de importantes contratos de distribución con fabricantes españoles de platos de ducha de resina, muebles de baño y mamparas de ducha que han colocado a la empresa en una posición de gran relevancia dentro de su sector.

A día de hoy Ducha.es dispone de una plantilla de 12 empleados, que componen los distintos departamentos de la empresa con funciones bien específicas, como la elaboración de estrategias comerciales online por parte del departamento de Marketing, la gestión integral de las ventas por el departamento Comercial y de Atención al Cliente, y el proceso de fabricación y envío de sus productos por parte del Departamento de Producción y Logística, que realiza en la actualidad una media de 2000 envíos mensuales, tanto en territorio nacional como europeo.

