Los hospitales del mundo usan coches eléctricos para reducir la ansiedad de los niños

En este último mes varios hospitales han implantado coches eléctricos para niños para llevarlos del cuarto hasta el quirófano. Esta medida se realiza principalmente para que se tranquilicen y reduzca el estrés de cara a la operación. Una medida que de momento está surtiendo efecto y que hace que cada vez más centros se planteen este pequeño tratamiento.

"Es importante no solo que los niños tengan la mejor asistencia"

En España ha habido un hospital que ha implantado recientemente está formula, se trata del centro de Salamanca el cual ha introducido dos cochecitos gracias también a la Cruz Roja. El jefe de servicio de Pediatría, Pedro Gómez de Quero hablaba sobre ello “Es importante no solo que los niños tengan la mejor asistencia, no solo con los mejores médicos y enfermeras. El ingreso de un niño causa mucho estrés, ir a quirófano más todavía, por eso una parte importante es la humanización”.

En Madrid está medida fue tomada hace unos meses donde El Corte Inglés cedido un total de 27 unidades para los niños. Por el entonces consejero de sanidad Enrique Ruiz Escudero comentó está iniciativa "Esta iniciativa está en consonancia con una de las líneas prioritarias de actuación que estamos impulsando en la sanidad madrileña, concretamente, la Humanización de la Asistencia Sanitaria y, con mayor razón si cabe, cuando se trata de niños”.

Tesla se une a la propuesta

En Reino Unido ha habido dos hospitales que han introducido los cochecitos para que sus jóvenes pacientes no se pongan tan nerviosos. El primero de ellos es el Hospital de Scarborough que gracias a una donación de un grupo de propietarios de Tesla podrán usar ese vehículo para niños de cara a las operaciones. Tracey Cleminson, especialista en el Duke of York Ward comento la introducción de los mismos “Tener que ir al hospital puede ser un momento desalentador para cualquiera, especialmente para los niños, por lo que un equipo como éste puede hacer que la estancia de un niño sea más placentera".

Es un juguete que les hace estar más tranquilo, puedo dirigirlos ellos mismos o pensar que los dirigen. Las luces y los sonidos les llegan a relajar, por eso sus ventas cada año van en aumento.