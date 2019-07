Cecotec presenta Conga 3490 Elite, el nuevo robot multiuso Comunicae

jueves, 25 de julio de 2019, 12:40 h (CET) La marca española ha dado otro paso en el mundo del sector del robot aspirador Cecotec quiere dar un paso más en el mundo del robot aspirador, y por eso han sacado el Conga 3490 Elite el cual incluye además de las funciones típicas como aspirar, barrer o pasar la mopa añade el de poder fregar. Cuenta con diez tipos de programas para su movimiento que hacen que según el tipo de suciedad puedan tener más resultado a la hora de limpiar que otras.

Puede superar objetivos de más de 20 milímetros

Se caracteriza por tener una potencia de succión de 2.300 Pa unido a los tres tipos de potencia según la suciedad del lugar. Tiene una autonomía de dos horas, algo perfecto para la limpieza de la casa. Además, cuenta con que el tiempo de carga del Conga 3490 tardaría alrededor de tres-cuatro horas en estar lista otra vez. Una de sus funciones más innovadoras es que puede superar objetos que midan más de 20 milímetros.

Hay que destacar que es el primer producto de la marca que se puede añadir a los sistemas inteligentes como Google Home y Alexa. Eso hace que se pueda dar indicaciones directamente al robot con la propia voz. Igualmente se puede usar la aplicación que tiene para móvil para poder controlarlo a distancia y donde se pueden diseñar planes de limpieza. Incluso se puede poner las zonas restringidas donde el robot no pueda pasar.

Otra de sus funciones es la navegación inteligente iTech Laser 360, en la cual el robot escanea toda la casa para hacer una planificación de las rutas que son más eficientes, ordenadas, inteligentes o rápidas de la propia casa. Con esto Cecotec se ha puesto a la cabeza en el mundo del robot aspirador, no solo porque hace las funciones de los demás sino porque incluye funciones extras que otro tipos de marcas no tienen en su propio catálogo.

"Cada vez es más frecuente su uso"

Uno de los creadores de roboticayrobots comentaba como el robot aspirador es un elemento imprescindible en las casas “Cada vez es más frecuente su uso, la gente lo último que quiere hacer cuando llega a casa después de estar en el trabajo es ponerse a barrer. Por eso, cada año aumentamos la venta de este tipo de productos, sobre todo en gente joven.” Hace más de un lustro este tipo de robots empezaron a viralizarse y ha hecho con el paso del tiempo siga aumentaron su venta.

