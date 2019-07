Casinos reales y casinos en línea, ¿cuál es la diferencia? En tiempos de Revolución Industrial 4.0 todas las actividades de negocios conocidas están migrando hacia plataformas digitales. La irrupción de las denominadas generaciones “X” y “Y” ha dado el impulso definitivo al comercio electrónico (E-commerce) y al mercado de aplicaciones para dispositivos móviles Redacción Siglo XXI

jueves, 25 de julio de 2019

Por ende, el mundo de los casinos y casas de apuestas no es la excepción, allí los usuarios se sienten cada vez más seguros y protegidos en la red. Es una tendencia inevitable: los casinos reales (land based casinos en inglés) están siendo reemplazados por los sitios en línea como https://vulkanvegas.com/es.



¿Cuál es el futuro de los casinos reales? La completa desaparición de los casinos físicos es muy improbable —al menos a corto o mediano plazo—, esto debido a la magia, el glamour y la industria turística existente en ciudades como Las Vegas en Estados Unidos o Ibiza en España. Los casinos reales suelen estar asociados a locaciones con un gran potencial turístico. Usualmente los establecimientos de apuestas forman parte de algún circuito o tour para visitantes.



Además, existen muchísimos apostadores con un gran sentimiento de fidelidad hacia los casinos reales. La solución más práctica y versátil de las grandes casas de apuestas ha sido mantener el salón físico, mientras, en paralelo, crean una web confiable para envites online. Asimismo, la mayoría de los usuarios de casinos en línea alguna vez asistieron a un casino físico.



De hecho, los especialistas en entretenimiento digital creen esos jugadores que acuden al sitio web para recrear la inigualable experiencia del gambling otrora vivida en una sala de juegos verdadera. Sin embargo, muchas de estas locaciones no son de fácil acceso. En cambio, es posible ingresar a los portales web desde cualquier lugar del mundo, en el momento considerado más oportuno por el cliente. Las ventajas de los casinos en línea ­en comparación con los casinos reales, son:



La velocidad de juego Cuando se juega a las cartas, a la ruleta o a la rueda de la fortuna en “la vida real”, la rapidez del juego depende directamente de las acciones de los usuarios y de la habilidad del dealer o encargado de la máquina. Esto no ocurre al jugar online, en donde los jugadores avanzan tan brevemente como puedan efectuar un clic.



La velocidad de los juegos por internet es un arma de doble filo, porque eso también significa ganar o perder con más prisa. Es decir, si al cliente le gusta apostar bastante y rápido, lo ideal es que juegue en línea. Pero si se trata de un usuario con preferencia a pensar con calma sus jugadas, debería elegir un casino físico.



Las probabilidades de éxito no dependen de salón de juegos ni del portal web elegido; en casos como las máquinas tragaperras dependen de la tasa de retención de la casa de cada juego o software en específico. Igualmente, si es una partida de póker o blackjack la inteligencia del jugador es un factor importante.



La movilidad del dinero La forma de ingresar y extraer dinero de la casa de juegos es una de las diferencias más significativas entre los casinos reales y los casinos en línea. Un apostador en un salón físico debe cargar su dinero (o fichas) consigo mientras realiza sus envites. Al momento de recoger las ganancias, normalmente debe pasar por una taquilla de pago para cambiar sus fichas antes de poder abandonar el recinto.



Los casinos online son mucho más adaptables en ese aspecto. Al jugador se le permite utilizar su tarjeta de crédito, dinero electrónico (PayPal, por ejemplo) o criptomonedas (Bitcoin, Ethereum…). Aunque las opciones de depósito pueden variar de acuerdo con la situación geográfica del usuario, porque las normas de uso de dinero electrónico y accesibilidad pueden variar de un país a otro.



Por otra parte, los casinos en línea cuentan casi siempre con un servicio de ayuda por mensajería de texto o Whatsapp para apoyar a los clientes que deseen depositar en sus cuentas fidedignas. Adicionalmente, la mayoría de estas casas de juego virtuales convierten el dinero en monedas, pero de manera digital y solo tiene un carácter simbólico.



La disponibilidad de juegos y de sillas Cuando los casinos físicos son muy concurridos y/o populares, frecuentemente sus clientes se ven obligados a esperar a que una silla o algún juego quede libre. Con los casinos online esto no sucede, los clientes pueden iniciar las partidas sin perder tiempo, donde y cuando lo deseen y sin costos innecesarios.



Bonificaciones y ventajas Los casinos en línea también ofrecen bonificaciones en sus depósitos con la finalidad de atraer a más jugadores. Este tipo de ofertas son inéditas en casas de juegos reales. En consecuencia, los casinos online exhiben un amplio rango de beneficios y promociones. Si bien algunos usuarios pueden quejarse de las reglas, siempre la recomendación a los usuarios es leer las normas y políticas de uso antes de comenzar a jugar.



Los bonus en efectivo surgen como una opción prometedora gracias a los pasatiempos temáticos que ofrecen multiplicadores de 20x, algunos totalmente gratis. Para asegurar los dividendos, muchos usuarios participan con un porcentaje muy bajo (entre 10 y 20 %). En correspondencia, las ganancias serían bajas, pero el riesgo de perder dinero es mitigado de forma sustancial.



Restricciones legales y seguridad Regularmente, para apostar en un casino real la única restricción es la edad mínima de ingreso, la cual varía entre 18 y 21 años, según las leyes de cada nación. Existen países donde los casinos en línea están totalmente prohibidos y los establecimientos de juegos recomiendan mantenerse actualizados con respecto a la legislación vigente porque no es extraño que se modifique con bastante frecuencia.



El nivel de seguridad es más alto en los casinos por internet. Es un aspecto indispensable en la reputación de este tipo de plataformas web porque hoy en día no es raro observar una sala virtual con la presencia de jugadores de distintas partes del mundo. Los land based casinos pueden brindar una experiencia sensorial única, pero en cuanto a la variedad y formas de apostar, nada aporta mayor seguridad y diversidad que los casinos online.

