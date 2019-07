Smy Hotels confía en ITM Global como su proveedor de sistemas de fibra óptica Comunicae

jueves, 25 de julio de 2019, 09:00 h (CET) Smy Hotels, la división hotelera de Logitravel Group, el grupo turístico líder en España, Portugal e Italia, que cuenta con 6 hoteles en España, Grecia e Italia, ha confiado en ITM Global para llevar a cabo la instalación de una red de fibra basada en la tecnología GPON en su hotel Smy Costa del Sol, situado frente a la playa de Torremolinos (Málaga) En su apuesta vanguardista, Smy Hotels plantea un nuevo concepto hotelero que aúna lo mejor del hotel tradicional junto con los últimos avances tecnológicos aplicados al negocio. Por ello, para Smy Hotels, la instalación de esta tecnología en las habitaciones es clave para poder ofrecer los mayores estándares de calidad, servicio y personalización a sus clientes. Constituye, así mismo, la base que asegura poder evolucionar tecnológicamente de manera ágil y natural.

Para Raimund Sacherer, CTO de Smy Hotels, “la IT y las redes de comunicación se han transformado desde una herramienta a una base fundamental del negocio y de las operaciones de todos los Hoteles. Por ello, una buena red es la base para poder satisfacer las necesidades de los clientes actuales y del futuro. Con un partner como ITM Global, Smy

Hotels puede concentrarse en ofrecer las tecnologías del futuro gracias a la tranquilidad sentirse respaldado 24/7 por un partner potente, ágil y de confianza”.

Para Joan Fullana, CIO de Smy Hotels, “el uso de esta tecnología es la base para poder ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia personalizada mediante el uso de servicios como VozIP, IPTV o WiFi con la mejor calidad posible. Ofreciendo a los clientes la posibilidad de consumir su propio contenido en nuestros instalaciones, ya sea a través de nuestras TV en 4K o de sus dispositivos, con mejor calidad incluso de lo que lo harían en casa”.

Para Luis Miguel González, CEO de ITM Global, “la tecnología que utiliza comunicaciones ópticas en redes pasivas de gran ancho de banda (GPON) permite cubrir la demanda de los usuarios sea cual sea el tipo de servicio (wifi, VozIP, VoD…) demandado e independientemente de las necesidades futuras. Esto es lo que está llevando a los grandes operadores a actualizar sus redes a esta tecnología en los últimos tiempos. Además de hospitality, es aplicable a cualquier tipo de industria o edificación, sean oficinas, estadios deportivos o edificios singulares donde esta tecnología permite centralizar la gestión de domótica, sensórica o seguridad, entre otros”.

Acerca de Smy Hotels

Smy Hotels es la división hotelera de Logitravel Group, el grupo turístico líder en España, Portugal e Italia, que cuenta con 6 hoteles en España, Grecia e Italia.

La calidad de los espacios, comida y servicios ofertados, habitaciones frescas y brillantes, buenas camas, una limpieza superior, y tranquilidad para proporcionar el mejor descanso se complementan con un uso amable de la tecnología, a través de la comunicación y experiencias compartidas, ofreciendo una estancia original y diferente a sus huéspedes.

Acerca del Hotel Smy Costa del Sol

Se trata de un resort de 508 habitaciones, situado en Torremolinos (Málaga), que ha sido totalmente renovado en 2019. Con cerca de 34.000 metros cuadrados, en el Smy Costa del Sol destacan sus amplias áreas y espacios de cuidado diseño, con espacios interiores que miman la decoración para sorprender al huésped, dejando paso a amplias zonas exteriores que potencian un entorno privilegiado.

Sus habitaciones disponen de cómodas camas y terraza o balcón, especialmente diseñado para disfrutar de las vistas al aire libre en un cómodo mobiliario de terraza. En su apuesta por el servicio y la tecnología, las habitaciones se encuentran perfectamente equipadas con climatización inteligente, con conexión gratis a Internet de alta velocidad, caja fuerte, minibar, Smart TV, teléfono y enchufes USB.

Acerca de ITM Global

ITM Global proporciona una amplia experiencia en tecnología GPON para hoteles, residencias y hospitality, respaldados por sus más de 25 años ofreciendo soluciones y servicios en telecomunicaciones a todo tipo de clientes.

Desde hace meses, en ITM Global se ha enfocando la estrategia en telecomunicaciones hacia la instalación de sistemas de fibra óptica (FTTR – Fiber To The Room) en edificios de hospitality, aprovechando su amplia experiencia en la instalación de sistemas de fibra óptica en el sector residencial.

Para ello, ITM Global utiliza la arquitectura de red GPON, similar a la que utilizan los grandes operadores para llevar conectividad de fibra a las viviendas, conocida como FTTH

(Fiber To The Home).

Mediante el uso de esta tecnología, ITM Global es capaz de hacer llegar, a cada habitación, velocidades de conexión a Internet por encima de las actuales. Proporcionando un importante valor añadido a la experiencia de los clientes, gracias a la gestión de anchos de banda y servicios en cada habitación de forma dinámica. Ello permite dotar a las habitaciones de servicios tan diversos como IPTV, televisión a través de internet, telefonía IP, contenidos en streaming como Netflix o plataformas similares.

Desde el punto de vista empresarial, esta tecnología permite a la cadena hotelera la inclusión de nuevos servicios, tanto para el usuario, como para la gestión del propio edificio. Logrando una importante reducción en el OPEX de la explotación de negocio frente a las redes y sistemas convencionales previos a la inclusión de esta tecnología.

