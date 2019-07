Estudio de la evolución del eCommerce en España entre enero y junio de 2019 por The best 5 S.L Comunicae

jueves, 25 de julio de 2019, 08:00 h (CET) Este año las mujeres buscan más online aunque ellos son los que más gastan. El 51% de los usuarios de eCommerce en 2019 son mujeres, un crecimiento con el que adelantan a los usuarios masculinos con respecto a los datos del año 2018. Los hombres siguen siendo los clientes con mayor ratio de conversión y los internautas que más gastan en el comercio online Las mujeres han superado a los hombres consiguiendo más de la mitad del porcentaje de usuarios activos que utilizan las plataformas eCommerce para buscar productos, en concreto acumulan el 51,7% de las visitas. Este es el principal dato extrapolado del Estudio eCommerce en España 2019 que ha realizado la compañía The Best 5, (adjunto está el estudio más detallado), un recomendador de todo tipo de productos en Internet que trabaja con inteligencia artificial y big data estudiando millones de datos online, y mostrando los productos mejor recomendados por todo el mundo.

A pesar de este adelantamiento con respecto a 2018, los hombres siguen siendo los de mayor ratio de conversión y también los que más gastan, 69 euros de media frente a los 59 euros de medio que acumulan las mujeres en sus compras.

En cuanto a las edades, las personas entre 35 y 44 años vuelven a ocupar el primer lugar entre los que más compran, con un 32,13% del total. Justo tras ellos se encuentran los jóvenes de 25 a 34 años con 25,98%.

El 59,70% de los usuarios entran a las webs de venta por su dispositivo móvil para analizar lo que quieren comprar. Sin embargo, el 53% de las compras online se acaban realizando desde el ordenador, dado que este les da más confianza da a los usuarios. El martes es el día en el que se producen más ventas.

Además, según las predicciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se augura una facturación de 45.000 millones de euros en 2019, 12,5% más que en 2018.

"Esperando que os sea de utilidad y deis a conocer al país cómo vamos evolucionando en cuanto a las compras por internet", comenta Andrea Garín.

