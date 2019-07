¿Recuerdas cómo se desbloqueó todo?

-¿Recuerdas aquel verano del 19?



-Qué tiempos aquellos. Refréscame la memoria.



-Cuando quebró el sistema de pensiones.

-Ah, sí. Y lo sustituyeron inmediatamente por el de albergues. Fue cuando aquello de la vicepresidencia florero, ¿no?



-De eso no me acuerdo yo.



-Sí, unos y otros (no recuerdo como se llamaban los partidos) negociaban un pacto de gobierno, pero los que más tenían ofrecian migajas simbólicas a sus socios.



-Vamos, lo de siempre.



-Ellos pedían el ministerio de interior y los otros les daban el de interiorismo. O una dirección general del sistema linfático. O un negociado de parques, invernaderos y jardines.



-Todos muy floreros.



-Eso es. Al final les dieron algo más consistente. 3 vicepresidencias, creo.



-Ahora me acuerdo. Entonces saltó el escándalo cuando se descubrió que Pablo Iglesias y su numero 2, Montero, eran la misma persona.



-Correcto, descubrieron la barba en su cartera ministerial. Lo que no entiendo es como no se supo antes. Era de lo más evidente.



-Pero eso fue providencial porqué obligó a una nueva convocatoria electoral.



-Y ese verano les pasó de todo a los que venían detrás.



-Cierto. Sánchez quedó atascado en un lavabo del Benidorm sound festival y nunca pudieron sacarle.



-Y Rivera fue declarado inutil para la politica cuando su otorrino le dijo que Malu le habia dejado sin timpanos, lo cual le impedía escuchar a la oposición.



-Malú...



-Y Abascal ganó el Triatlon Super Iron Man de la Isla de Pascua. pero fue descalificado por hacerlo a caballo, y creo que aún cumple sentencia allí por ello.



-Y Casado, ¿que fue de Casado?



-Pues no me acuerdo bien. Se licenciaria en algo, supongo.



-El caso es que todo de repente se arregló y la gente empezó a ser feliz. Curioso, ¿no?



-Cuando menos.



-Yo tampoco me acuerdo como se arregló.



-¿Hoy tienes visita?



-¿Sabes que no me acuerdo de nada?