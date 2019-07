La empresa española Privalia lidera las apps de moda por encima de gigantes como Zara o H&M según el estudio EGMobile Comunicae

miércoles, 24 de julio de 2019, 17:40 h (CET) EL Estudio General Mobile, EGMobile®, elaborado por Smartme Analytics, ha conseguido ofrecer por primera vez en España, datos de posicionamiento y cuota de mercado en España de las principales apps de moda que consumen los ciudadanos españoles. Así: Privalia, Vinted, H&M. 21 Buttons, Zara, Shein, Zalando, Chicfy, Pull and Bear y Bershka se posicionan como las 10 primeras de ranking. A ellas les siguen: Stradivarius, Vente-privee, Showroom, Primor y Asos, entre otras Sorprende ver como la venta bajo importantes descuentos como los de Privalia de hasta un 70%, es altamente utilizada por los usuarios de móviles en nuestro país, convirtiéndose en un referente no solo de compra, sino de consulta sobre moda.

Un revolucionario estudio

El estudio, que tendrá una periodicidad trimestral, incluye los datos de todas las aplicaciones que hayan superado el 1% de usuarios activos en España en cada trimestre no solo en moda, sino en cada uno de los trece sectores analizados: Comunicación, Finanzas, Juegos, Prensa & Radio, Restaurantes & Delivery, Retail, Social Media, Telco, Transporte, TV & Cine, Viajes y Otros.

EGMobile® permite a las empresas conocer su cuota de mercado en el canal móvil, la de sus competidores y sus variaciones, además del tamaño del sector, el interés que despiertan sus apps y la aparición de nuevos competidores.

El estudio utiliza la Tecnología Observacional de Smartme Analytics para saber cuántos usuarios han utilizado cada aplicación a partir de una muestra muy representativa de la población española, formada por más de 22.000 usuarios, registrando con precisión y en tiempo real el uso de cualquier aplicación en el móvil, aportando un valor añadido muy superior al de los estudios basados en las descargas o en encuestas.

Los resultados de la primera entrega de EGMobile® confirman un aumento significativo del uso del móvil para acceder a las aplicaciones comerciales en casi todos los sectores analizados. Entre los sectores que más han crecido destacan los de Finanzas, Retail y Restaurantes & Delivery, que crecen hasta 3 puntos respecto al número de usuarios del trimestre anterior.

Los datos registrados también permiten conocer quién lidera cada sector en el canal móvil, cada vez más estratégico. En este capítulo destacan las primeras posiciones de Netflix, Booking.com, Waylet o McDonald’s en sus respectivos sectores. El estudio refleja también la fuerte “competición” que existe entre Caixabank y BBVA, en Finanzas, o Wallapop y Amazon en Retail.

EGMobile® permite detectar también tendencias muy interesantes, como el crecimiento en el uso de determinadas aplicaciones novedosas. Un ejemplo, en el sector financiero, es el caso de donde Bnext y Verse crecen considerablemente en este trimestre. En moda ocurre otro tanto, con la poderosa irrupción de Vinted, que se ha situado ya entre las Apps más utilizadas del sector. En restauración destaca el interés despertado por TooGoodToGo y su novedoso modelo de negocio.

Los resultados del estudio para este Q1 - 2019 se pueden descargar de forma gratuita en este enlace.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.