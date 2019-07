South Summit ya tiene las 100 startups finalistas de su competición

Un comité de 150 expertos formado por inversores y corporaciones ha valorado los más de 3.700 proyectos presentados en función de la innovación que aportan, su escalabilidad, el equipo que está detrás y el interés de inversión que pueden generar. Las 100 finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante los principales agentes del ecosistema emprendedor durante South Summit 2019, que se celebrará en el espacio madrileño ‘La Nave’ del 2 al 4 de octubre Ya se conocen las cien iniciativas finalistas de la competición de South Summit 2019, elegidas entre los más de 3.700 proyectos que se han presentado a esta edición con un 62% de startups internacionales. Entre los participantes destacan por ser más representativos aquellos creados en países como Estados Unidos, Colombia, Israel, India o Reino Unido.

Un comité de 150 expertos formado por inversores y referentes en innovación de las corporaciones ha realizado un proceso de valoración en el que ha tenido en cuenta, entre otros parámetros: la innovación del proyecto, su escalabilidad o la capacidad interna para crecer, el equipo de profesionales que forma el proyecto y el interés de inversión que pueda generar.

Las finalistas participarán en un ‘Mentoring Program’ personalizado impartido por la red de mentores de South Summit dividido en tres sesiones y calendarizado para las próximas semanas en el que podrán aprender tácticas para mejorar su discurso y posicionar su proyecto.

También se celebrará el lunes día 30 de septiembre un Bootcamp, como cita previa a South Summit. Durante la formación, las startups finalistas contarán con un equipo a su disposición para trabajar de forma muy intensiva: el networking y el desarrollo de habilidades para dirigirse a un inversor o a una corporación para desarrollar negocio conjunto. De hecho, durante el propio Bootcamp los proyectos ya podrán comenzar a hacer networking con los principales agentes del ecosistema emprendedor que participarán en el encuentro a finales de esa misma semana.

Durante South Summit 2019 los finalistas tendrán que enfrentarse en diferentes sesiones y en formato pitch ante un prestigioso jurado formado por los principales agentes del ecosistema emprendedor. En concreto, en los dos primeros días del encuentro se elegirá a una startup ganadora de cada vertical temático: Healthcare & Biotech; Marketing & Content; Fintech & Insurtech; Travel & Tourism; Consumer Solutions; Cutting Edge Technologies; Digital Business & Government; Energy & Sustainability; Smart Mobility & Logistics; y Educación con Enlighted.

Las ganadoras de cada vertical competirán entre ellas y el último día se anunciará la gran vencedora de South Summit Madrid 2019, además de los proyectos distinguidos como ‘más innovador’, ‘más escalable’ y con ‘mejor equipo’. En la edición de 2018 la triunfadora del encuentro fue Amadix, un proyecto enfocado en realizar pruebas innovadoras y no invasivas para el diagnóstico temprano del cáncer de colon, pulmón y páncreas. Otros casos de éxito de South Summit han sido los de Wallbox, ganadora en 2017 y presente ahora mismo en 19 países, que prevé cerrar este año con una facturación de 17 millones de euros o Spotahome, vencedora en 2016 desde cuando ha conseguido levantar 65 millones de dólares de financiación y que ya está trabajando en 65 países .

Además, durante South Summit Madrid 2019, que se celebrará del 2 al 4 de octubre en el espacio de innovación La Nave, también se proporcionará a cada uno de los 100 finalistas una agenda de reuniones one on one con corporaciones en búsqueda activa de innovación e inversores nacionales e internacionales, de los fondos de Venture Capital más destacados del ecosistema emprendedor con una cartera de inversión disponible que asciende a más de 100B de dólares como Softbank, Northzone, Balderton, Atomico, Index Ventures, Accel, Seaya Ventures o e.Ventures, que son sólo algunos de los que han confirmado hasta este momento.

El 95% de las startups que han participado en anteriores ediciones de South Summit powered by IE University siguen en activo y han conseguido levantar más de 2.600 millones de dólares en diferentes rondas de financiación con historias de éxito como Cabify, Typeform, Drivy, Glovo o Spotahome, además de numerosos acuerdos de colaboración con corporaciones.

Enlighted Awards

Por segundo año consecutivo, en el mes de septiembre se anunciarán las finalistas del vertical de educación. Convocados por Fundación Telefónica, IE University. Fundación Santillana y South Summit las startups optarán a los premios enligthED Awards 2019, que hasta el 4 de agosto están abiertos a la participación de startups de procedencia mundial, en cualquier etapa de desarrollo, a través de la web de enlightED.

Los finalistas viajarán a Madrid para presentar sus proyectos y, además de los reconocimientos de la competición organizada por South Summit, enlightED entregará premios en las siguientes cuatro categorías:

Premio IE University ‘Mejor startup en Educación Superior’.

Premio Fundación Telefónica ‘Startup con mayor impacto social en Educación’.

Premio Telefónica Educación Digital ‘Startup con mejor solución tecnológica para el aprendizaje y formación’.

Premio Wayra ‘Most Scalable Edtech Startup’.