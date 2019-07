Ezviz propone soluciones inteligentes para optimizar el cuidado y vigilancia de las mascotas Comunicae

miércoles, 24 de julio de 2019, 13:20 h (CET) Para mantener a las mascotas siempre acompañadas y nunca sin supervisión, el fabricante de gadgets inteligentes propone discretas cámaras WIFI y con micro bidireccional que garantizan que los animales domésticos estén siempre bien atendidos. Son gadgets muy fáciles de instalar, con un uso muy intuitivo, descarga de datos online o en tarjeta y una excelente relación calidad-precio Entre jornadas de trabajo no siembre amables, escapadas de fin de semana alentadas por el buen tiempo, y una agenda siempre repleta por parte de sus dueños, algunos compañía pueden llegar a pasar más momentos de soledad de lo que sería ideal. El fabricante de gadgets inteligentes para el hogar EZVIZ ha pensado en esta necesidad de supervisión y afecto de las mascotas y ha ideado un portfolio de sistemas integrados de seguridad que, gracias a sus visores con rotación 360, su visión nocturna y sus micrófonos bidireccionales (que permiten al usuario comunicarse desde su móvil con su mascota en el hogar) pueden paliar estas dificultades. Fiabilidad, prestaciones de alta gama, instalación y uso institivos y un rango de precios muy ajustado son tónicas en esta galería de modelos, con un diseño de líneas depuradas, muy discretos y compactos, para que no haya gato, chinchilla o iguana que se sienta intimidada.

C2C: máximo rendimiento con un precio base

La camarita con base magnética C2C 1080p supone la entrada en gama. Con su lente gran angular, su ángulo de visión de hasta 135 instantáneamente ante movimientos de intrusos. Permite mútiples opciones de almacenamiento de los vídeos grabados (cloud, tarjeta SD o en el router NVR, de EZVIZ).

C6TC: la bola vigía

Una camarita esférica, ultraeficiente es el siguiente paso en sofisticación, C6TC cuenta con Smart tracking motion (una vez detectado un movimiento, lo sigue automáticamente) y permite un ángulo de rotación horizontal de 340 grados y de 90 grados en vertical. Su sistema de visión nocturna por infrarrojos garantiza una optima visibilidad hasta 10 metros y el obturador de privacidad asegura al usuario su desconexión cuando prefiera interrumpir la monitorización. Como siempre, las opciones de almacenamiento en local y la nube son múltiples.

C3A: versatilidad todo terreno

C3A, con batería de litio de 5500 mAh. y totalmente Wireless, supone un paso más en prestaciones y gracias a sus bases, W2D y WLB, la autonomía y funcionalidad se elevan a la enésima potencia, a la vez que la vida de la batería se alarga. C3A cubre un ángulo de 126 grados, dispone de sensor infrarrojo pasivo, cuenta con visión nocturna y, como siempre, permite a los propietarios de animales domésticos interactuar con ellos en la distancia gracias al audio bidireccional. Además es una cámara versátil apta también para exteriores, con resistencia a fríos extremos (-25) y temperaturas muy elevadas (hasta 45 grados)

Por lo demás, el catálogo de sensores de EZVIZ puede contribuir a crear un hogar más seguro para las mascotas. Así los sensores de movimiento PIR (T1), los detectores de apertura y cierre T1 y T2 y la unidad central de alarma A1, controlable en remoto.

La marca EZVIZ ofrece un servicio local de atención al cliente en castellano con la finalidad de proveer la mejor experiencia a sus usuarios. Desde 2016, EZVIZ ha creado una base de acción sólida en el mercado europeo, teniendo como objetivo incrementar su presencia a lo largo de todo el continente: España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Grecia, Polonia, Eslovaquia y Benelux etc.

Enlaces relacionados:

Página web de EZVIZ: https://www.ezviz.eu/es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.