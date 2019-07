Dilcia Ávila publica su segundo libro de la serie 'SOLO HAZLO' sobre el impacto emocional de la maternidad Comunicae

miércoles, 24 de julio de 2019, 11:32 h (CET) La escritora ha logrado expresar y compartir cada una de las etapas que experimentó en su maternidad (es madre de tres hijos), que van más allá de los aspectos psicológicos y sociales, para derribar los estereotipos que la sociedad construye de una maternidad que muchas veces no se ajusta a la realidad de cada mujer que la experimenta El segundo libro de la serie SOLO HAZLO de Dilcia Ávila está ya a la venta, disponible en Amazon, en ambos formatos.

Tapa blanda: https://www.amazon.es/dp/1075531039/

Ebook: https://www.amazon.es/dp/B07TG1RMBH/

La escritora ha logrado expresar y compartir cada una de las etapas que experimentó en su maternidad (es madre de tres hijos), que van más allá de los aspectos psicológicos y sociales, para derribar los estereotipos que la sociedad construye de una maternidad que muchas veces no se ajusta a la realidad de cada mujer que la experimenta.

Dilcia es facilitadora de procesos de Cambio y Master Coach con PNL. El coaching que ofrece por el momento es en forma de sesiones individuales online (debido a la ubicación, Korbach, Alemania).

La autora llegó al coaching con PNL, aplicándoselo a sí misma. Cuando empezó a obtener resultados asombrosos en su vida, empezó a compartir todo el proceso con los demás.

Sus sesiones de coaching están dirigidas básicamente a mujeres, madres solteras, empresarias, emprendedoras, todas aquellas mujeres que por algún motivo han dejado de lado sus proyectos, sus sueños o que quieran motivarse más y dar un a sus actividades, ya sean personales, profesionales, artísticas.

SOLO HAZLO II. Madres Humanamente Imperfectas puede ser un manual de aprendizaje, un escrito de denuncia, una reivindicación de valores, e incluso un libro de autoayuda. Por supuesto, siempre será el lector quien acierte en su calificación desde un criterio mucho más objetivo. Estas páginas son el reflejo más íntimo, personal e intuitivo de una mujer que a través de su reconciliación con el entorno, ha sabido extraer un conjunto de valores basados en un aprendizaje constructivo, como fuente de empoderamiento de la mujer para combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres a pesar de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.

El libro forma parte de una saga de cinco libros, SOLO HAZLO. El volumen tres se enfoca en 10 experiencias de Éxito de Mujeres Emigrantes que compartirán su experiencia y los techos de cristal que tuvieron que enfrentar. Dicho libro también dispondrá de un perfil y una metodología práctica que han seguido estas “heroínas” para alcanzar el éxito.

En el cuarto volumen se leerá sobre los riegos y las trampas de las parejas toxicas, los daños psicológicos, las señales que se deben detectar a tiempo y, sobre todo, estrategias de cómo mantener sana la autoestima, la cual puede servir de antídoto para prevenir situaciones conflictivas.

El último volumen será una narrativa de todo este viaje literario, anécdotas y experiencias.

Dilcia Ávila propone con su libro un desafío de amor, de visualización, para que los lectores hagan una introspección en sus propias vidas; que miren sin miedo, sin mentiras, sin disfraces, sin filtros, para crear una versión original de sí mismos.

Se puede contactar con la autora en cualquiera de sus redes sociales:

Facebook: Dilcia Ávila

Twitter: @dilcia_avila

YouTube: Dilcia Avila Rodriguez (canal que será un club de lectura online, donde profundizará en su saga “SOLO HAZLO”)

O por email: solohazlo2019 [@] gmail.com

Vídeos

Dilcia Ávila propone con su libro un desafío de amor, de visualización, para que los lectores hagan una introspección en sus pro



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.