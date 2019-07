La Bruixa d'Or y abogados de la Ley de la Segunda Oportunidad regalan boletos de lotería a endeudados Comunicae

miércoles, 24 de julio de 2019, 09:00 h (CET) Xavier Gabriel de La Bruixa d'Or y el despacho de abogados Repara tu deuda repartirán la suerte gratuitamente entre los hogares más desfavorecidos de España Repara tu Deuda, primer despacho de abogados que aplica la Ley de Segunda Oportunidad en España, y la primera administración de lotería de toda España: La Bruixa d’Or. Este año han alcanzado un acuerdo de colaboración con el propósito de ayudar a las personas que se encuentran en situación de sobre endeudamiento.

“Nos hemos unido con La Bruixa d’Or– explican los responsables de Repara tu Deuda- para regalar boletos de lotería a aquellas familias que nos contacten y demuestren que están sobre endeudadas”. “Nuestro objetivo-añaden-es regalar suerte y hacerlo con la administración de lotería que más premios ha repartido en nuestro país nos hace muchísima ilusión”. Repara tu Deuda ha ayudado a tramitar el proceso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad a más de 6.000 personas desde que en 2015 puso en marcha su actividad, mismo año que entró en vigor dicha legislación en España, obteniendo un 100% de éxito en todos sus casos.

Por su parte, Xavier Gabriel, fundador o como él prefiere, 'amigo de la Bruixa d'Or en la Tierra' declara: "No solo se puede ayudar con donativos y con nuestra fundación, también hay sectores donde toda ayuda tiene un final feliz y así lo vemos con Repara tu deuda".

La Bruixa d'Or es una administración española de de Loterías y Apuestas del Estado, que en desde 1994 no ha cesado de repartir premios importantes año tras año. Esto es un mérito producto del trabajo que repercute en premios por variadas provincias españolas con una media de 4 premios por año, lo que se traduce en muchos millones de euros repartidos entre sus clientes tanto por redes sociales como en sus oficinas de Sort. Actualmente sigue como líder Nacional en premios y ventas. Habiendo recibido también 33 premios por su saber hacer en publicidad y marketing, y como su propietario indica todo es posible trabajando la suerte. Sort es una población de 1.222 habitantes. En un principio, la administración tuvo otros nombres, como "Stop" o "Estel", pero fue en 1992 cuando se bautizó definitivamente con el nombre de La Bruixa d'Or (que en castellano significa La Bruja de Oro).

Las familias podrán solicitar a partir de septiembre su boleto gratuito haciendo la petición directamente a la página web del despacho de abogados.

Ahora ambas entidades han decidido ofrecer un soplo de alegría a aquellas personas que acumulan deudas aprovechando la sentencia del tribunal supremo que marca la entrada de la deuda pública (Seguridad Social y Hacienda) en la Ley de la Segunda Oportunidad.

