Mejorar la imagen de un edificio, mejora la imagen de la empresa, según Vertical Balear Comunicae

martes, 23 de julio de 2019, 17:08 h (CET) La imagen suele ser clave en la estrategia de una empresa, de ahí que mantener la imagen de sus edificios e instalaciones suele ser especialmente importante. Vertical Balear, líderes del sector, desvelan las claves para mejorar la imagen de un edificio Al observarse un edificio, y en especial un edificio de oficinas, es normal que las personas se formen una imagen y se hagan una idea de lo que puede haber en el interior. Esto es un detalle importante a la hora de dar una buena imagen, de modo que tener una fachada en mal estado es algo que un negocio no se puede permitir. Tanto si se trata de un edificio corporativo como si es un centro de negocios en el que hay varias empresas trabajando, la imagen debe estar bien cuidada.

Además, tras una imagen poco agradable se pueden esconder problemas de base. Existen muchos casos en los que resulta necesario contactar con expertos, como los aquí descritos por la empresa trabajos verticales en Mallorca. No solo en bloques de empresas, sino también en edificios de viviendas particulares.

La crucial importancia de la imagen

El cuidado de la imagen en una empresa es fundamental, y por eso es normal que se inviertan recursos a crear una imagen de marca sólida y confiable. No obstante, puede haber un efecto contrario si se descuida la apariencia del edificio en el que se aloja la compañía. Y es que una fachada que presenta desperfectos, tiene la pintura deteriorada o incluso hay grietas no suele resultarle atractiva a prácticamente nadie.

Por tanto, hay que darle la atención adecuada al estado de la parte visible del edificio, y de vez en cuando realizar tareas de mantenimiento, tanto preventivo como activo. Si hay una grieta en alguna parte, cuanto más tiempo se tarde en reparar, mayor será el coste y los riesgos que implica.

La limpieza resulta fundamental

En edificios de cristal, o con estructuras metálicas a la vista, se necesita una limpieza profesional que haga que el edificio destaque y deslumbre. Este tipo de labores no se pueden encargar a cualquier empresa o profesional, sobre todo cuando se trata de trabajos en altura para edificios de varias plantas. En https://trabajosverticalesenmallorca.com cuentan con el conocimiento y la experiencia necesarios para hacer tareas de limpieza en altura, como vienen desarrollando desde hace años.

Esta limpieza no solo es necesaria en superficies vitrificadas o metálicas, sino también en edificios encalados, con acabados de ladrillo o cemento, etc. También en estos casos es necesario que sea un trabajo profesional, tanto para lograr los mejores resultados como para que sean duraderos.

Aislamiento, otro motivo para mejorar una fachada

Además de cuidar de la apariencia externa, una fachada en malas condiciones alberga otros problemas que deben ser atendidos. Por ejemplo, el ruido, la humedad y el frío o el calor perjudican tanto a la estructura del edificio como a la integridad de sus ocupantes.

Un mal aislamiento hará que la fachada se estropee en muy poco tiempo, además de aumentar los costes en electricidad debido a que la temperatura interior no es lo buena que podría ser. También el ruido es un factor de riesgo para la salud.

Todos estos son motivos más que poderosos por los que es necesario mejorar la imagen de un edificio y su eficiencia.

Vertical Balear empresa especializada en trabajos de mantenimiento, reparaciones y limpiezas en altura, afirma que "con los medios técnicos y humanos adecuados, se pueden obtener los resultados más satisfactorios para la mejora de todo tipo de edificios, dando una imagen más atractiva de su fachada, cuidando de ella y previniendo posibles problemas futuros". Para más información, en la web trabajosverticalesenmallorca.com/ puede verse tanto los servicios disponibles como algunos ejemplos de los resultados tras la intervención de la empresa.

