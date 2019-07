"Te dirán que es imposible", el nuevo libro de Juan Fueyo es un éxito en sí mismo

Juan Fueyo reúne en este nuevo libro años de experiencia profesional y décadas de vida. Una obra que aboga por la búsqueda del talento personal, la consecución del éxito y la superación del fracaso El prestigioso neurólogo y escritor asturiano Juan Fueyo ha publicado su nuevo libro, esta vez con el sello de la Editorial Planeta. En 2017 lanzó al mercado una novela de ficción, Exilios y odiseas. Ahora, en 2019, comparte con sus lectores un libro más íntimo, más humano, más real: Te dirán que es imposible.

El cómputo de sus páginas es un camino que el científico propone a todo aquel que esté abierto a hacer del éxito parte de su vida. "¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Eres consciente de tus habilidades, de tu talento? ¿Por qué no ibas a conseguir el éxito si lo intentas? Es el momento de hacer la prueba y lograrlo; ese es la actitud".

Desde la propia estructura, el autor ya muestra una declaración de intenciones. Algunos de los capítulos son en sí mismos un mensaje para el lector: «El número uno», «Conócete a ti mismo», «La fórmula del éxito» o «Talentos e intereses» son una pequeña muestra.

El investigador arranca este camino diciendo: "Llevo veinticinco años viviendo en Houston y querer ser ese número uno ha guiado, y guía, mi vida". Y, a partir de ahí, lanza un gancho inesquivable: la mayoría de las personas han querido ser siempre mejor de lo que son. Desde niños, al ser humano no le gusta perder, no le gusta fallar. En su esencia está la motivación de crecer y superarse constantemente; solo hay que descubrir cómo.

"Cuando somos niños siempre jugamos a ganar. Eso no quiere decir que ganemos siempre o que no aprendamos de los necesarios fracasos. Pero tenemos el instinto del ganador. Solo hay que despertarlo y enfocarlo hacia nuestras metas fijándonos en cuales son nuestras mejores habilidades y talentos".

En Te dirán que es imposible cada capítulo constituye una pequeña dosis de superación: "te lo dirán, pero no te lo creas". Son consejos lanzados al aire para que cada uno pueda guardarlos en un lugar privilegiado de su vida y actuar en consecuencia con ellos.

Se añaden a los consejos una especie de ejercicios prácticos que ayudan a seguir la lectura y a interiorizar las palabras del autor: ejemplos y consejos se dan la mano en este libro y se sustentan con numerosas citas de autoridad.

En la búsqueda del éxito hay, como es evidente, un hueco también para el fracaso. Para Juan Fueyo caer al agua significa un empujón para salir a flote: el no sirve para superarlo; el sacrificio personal y profesional para llegar a la cima de las metas; el fallo para aprender a afrontarlo y superarlo.

"En Te dirán que es imposible se recomienda: acepta el fracaso, trata de mantenerte en calma y sigue luchando por lo que quieres. En mi experiencia, hay pocas acciones más fructíferas que estas en tiempos de dificultad".

La nueva obra de Juan Fueyo es un llamamiento a la fuerza interior, a la voluntad de sus lectores. Por ello, el escritor acompaña, con cercanía y solidaridad durante todo el recorrido. Y lo hace con un tono positivo y alegre; un lenguaje sencillo, y un estilo dinámico y directo.

Nombres como Nelsón Mandela, Steve Jobs, J.K.Rowling, entre otros, tienen cabida en este libro y no con un fin expositorio, sino más bien para ser espejos en los que, en cierta medida, mirarse. Si ellos lo consiguieron, ¿por qué otros no podrían hacerlo también? Si ellos, como el autor, han logrado lo que se propusieron, ¿por qué el lector no podría también hacerlo.

"… hay que examinarse y detectar en qué somos mejores que los demás y tratar de aplicar ese conocimiento a nuestros estudios, a nuestras profesiones y a nuestras vidas personales".

Te dirán que es imposible más que un libro es un regalo