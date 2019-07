El Ayuntamiento de Corral de Calatrava se adapta a las nuevas demandas de la era digital Comunicae

martes, 23 de julio de 2019, 15:36 h (CET) Se vive en una sociedad en la que la información a través de internet forma parte del día a día En el último informe publicado por We Are Social y Hootsuite sobre las estadísticas, análisis y principales tendencias a cerca del número de usuarios de internet, y del uso de la telefonía móvil y de las redes sociales de más de 230 países, una de sus principales conclusiones es que ya existen 4.400 millones de usuarios de internet en todo el mundo, lo que supone el 57% de la población. En España, este porcentaje asciende al 93%, lo que supone que casi 43 millones de españoles acceden a la Red. Dada la relevancia de estos datos, el Ayuntamiento de Corral de Calatrava valoró necesaria la creación de la nueva concejalía de Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, al frente de José Manuel Zamora, con amplia formación y experiencia en informática, y que tras un mes desde su implantación, tal y como se puede comprobar en la página web, su trabajo es notable, adaptándola a las nuevas demandas de la sociedad actual.

Una de las primeras tareas llevadas a cabo por esta concejalía, ha sido la renovación de los datos de cada uno de los miembros del nuevo equipo de gobierno, añadiendo una fotografía. También se puede ver la organización de las concejalías y las personas que forman parte de cada una de ellas, de forma que todos y todas los vecinos y vecinas de la localidad sepan quién es la persona responsable de cada una de ellas y a quién pueden dirigirse según su demanda.

Además, en abril del año 2017, el Ayuntamiento realizó 3 conferencias que ha puesto a disposición de todos los vecinos y vecinas de la localidad: “La Industria en Corral de Calatrava”, “Los Molinos” y “Las Parroquias”.

A pesar de ser un pueblo con poco más de 1100 habitantes, cuenta con alrededor de 80 empresas y 25 asociaciones, cuya información de contacto, logo y acceso directo a sus páginas de redes sociales puede verse actualizada en la página web de la localidad.

Se vive en una sociedad en la que la información a través de internet forma parte del día a día

Cuando se realiza un viaje, cada vez son más las personas que hacen uso de internet para buscar información sobre la localidad a la que se desplazan. Es muy interesante y práctico saber que se puede ver en la localidad, qué se puede hacer, dónde se puede comer o dormir etc. Es por ello, que el Ayuntamiento de Corral de Calatrava ha creído conveniente hacer un lavado de cara a la página web en cuanto a fotografías se refiere, ya que algunas se habían quedado anticuadas, además de actualizar varias secciones, tales como alojamientos o restaurantes, para que todo aquel que quiera informarse sobre dicho pueblo, pueda hacerlo de forma fiable y renovada a través de esta web.

Se han añadido tres nuevas secciones en la web

Aprovechando el trabajo que el Ayuntamiento de Corral de Calatrava realizó por el 40 aniversario de la democracia, en el que se recabó información sobre los candidatos de cada legislatura desde el año 1978 hasta la actualidad, han incluido una nueva sección para que todos los ciudadanos puedan conocer todas las personas que han pasado por esta institución en democracia.

Otra de las nuevas secciones que se pueden ver en su página web es la de empleo y formación, una de las mayores preocupaciones de los jóvenes y no tan jóvenes. Por ello, han apostado por crear una sección destinada a colgar todas las ofertas de empleo y formación tanto de la localidad como de la comarca, para que tod@s l@s corraleñ@s puedan estar al día en cuanto a información en estas áreas se refiere.

Se vive en una sociedad en la que las nuevas tecnologías están a la orden del día, accediendo a cualquier tipo de información desde el teléfono móvil y sin movernos del sofá, y cada vez más personas utilizan internet para agilizar los trámites. Este hecho, ha llevado a esta localidad a poner a vuestra disposición la Sede Electrónica, que les permitirá realizar múltiples trámites tales como la solicitud del certificado digital, solicitud de licencias de obra, tramitación de subvenciones con la Diputación, registro telemático, acceso al portal “Comparece” para la lectura de notificaciones de la Administración, factura electrónica, solicitud de certificado digital, entre otras.

Nuevos enlaces

También han añadido dos nuevos enlaces de utilidad en el día a día, como son el enlace directo para pedir CITA PREVIA en el INEM y el enlace directo en el que se pueden consultar las Farmacias de Guardia con las que se cuenta cada semana.



Toda esta información se puede consultar en la web: www.corraldecalatrava.es

