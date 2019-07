El plan cool-tural del verano se vive con Barceló Emperatriz

El hotel Barceló Emperatriz propone, un año más, el plan más cool-tural para pasar estos meses de verano, en Madrid, de la mano del Museo Lázaro Galdiano Este verano Barceló Emperatriz da la posibilidad de vivir experiencias únicas y descubrir lugares históricos de la capital de la manera más exclusiva. Este céntrico hotel se une, un año más, al Museo Lázaro Galdiano donde disfrutar de una visita guiada en la que se podrá descubrir los rincones del palacio y las historias más secretas de la colección privada del empresario y editor José Lázaro Galdiano.

El museo muestra más de doce mil piezas distribuidas en las cuatro plantas del edificio que permite conocer la variedad de la Colección que alberga este palacio icónico de la ciudad. Su excelente pinacoteca abarca grandes obras de Goya, Carreño, el Greco, Cranach, Constable o el Bosco y se complementa con esculturas, armas, cerámicas, marfiles, numismática, joyas, tejidos, o miniaturas entre otras variadas colecciones. El plan perfecto para conocer la sociedad madrileña del siglo XIX.

Esta escapada cultural continúa en la terraza más clandestina de Madrid de la mano del Bar Eugenie. Un magnífico lugar donde poder catar los mejores cócteles de la capital y probar su famoso frozen cóctel: la bebida classy, extra refrescante, con un toque a sabor a violetas. Todo ello mientras se contempla una de las vistas más privilegiadas de Madrid. Tras el tentempié de bienvenida, damos paso a toda una experiencia sin igual: el Restaurante Mutis se convierte en la sala de cenas del famoso Lázaro Galdiano en el que se podrán degustar auténticos platos inspirados en los menús que el coleccionista y su esposa, Paula Florido, ofrecían a sus invitados en las largas cenas de gala que daban en su residencia de Madrid.

Una experiencia perfecta para la época estival con la que sorprender a los seres queridos más sibaritas, ya que es necesario inscripción previa, y solo podrán disfrutar un número limitado de personas. Reserva plaza directamente en el teléfono del Hotel: 913 42 24 90

