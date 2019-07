La insatisfacción salarial se adueña de los médicos españoles Según el reciente Informe de remuneración económica y satisfacción profesional 2019, solo el 14% de los médicos encuestados está de acuerdo con sus ingresos Francisco Acedo

martes, 23 de julio de 2019, 10:10 h (CET) Los profesionales médicos españoles se muestran insatisfechos con sus ingresos, pero no con su profesión. Así lo muestra el ‘Informe de remuneración económica y satisfacción profesional: España’ publicado hoy por Medscape, plataforma de información especializada en salud. Cerca de 1.000 profesionales españoles fueron encuestados y los datos evidencian la insatisfacción general de los médicos respecto a sus ingresos. Tan solo un 14% de los médicos afirma estar satisfecho con sus ingresos, en concreto, el 84% de los médicos de atención primaria y el 87% de los especialistas consideran que están mal remunerados. Sin embargo, el informe evidencia la satisfacción profesional en el desempeño de su trabajo por parte de los médicos en España. Y es que, a pesar del descontento salarial, el 73% de los médicos encuestados lo tiene claro, y afirma que si contara con la oportunidad de empezar de nuevo, la carrera universitaria elegida volvería a ser medicina. De entre ellos, el 65% seleccionarían de nuevo la misma especialidad.



Brecha salarial

El ingreso anual medio de los médicos españoles ha aumentado un 9% en comparación con el anterior informe de 2016. Sin embargo, los médicos de atención primaria ganan un 14% menos que los especialistas, incrementando al triple la brecha salarial en los últimos dos años (6% a 18%). La diferencia de ingresos se hace patente también según el género. Una brecha que, aunque todavía existente, se ha reducido, pasando del 27% al 18% en comparación con el informe anterior. Respecto a la modificación del sueldo, la mayoría de los médicos afirma que sus ingresos se mantuvieron sin cambios, tan solo un 18% se benefició de un aumento de sueldo.



Los retos de la profesión

Las desigualdades se hacen evidentes también en la jornada laboral, en este caso a la inversa. Los médicos hombres afirman trabajar dos horas más que sus colegas femeninas, lo que equivale a un 5% en la atención de pacientes a la semana. El exceso de horas de trabajo -que alegan un 31% de los encuestados- y el trato con pacientes difíciles -22%- son considerados, según el informe, los principales retos identificados por los médicos en el desempeño de su profesión. Sin embargo, a pesar de estas conclusiones, la gran mayoría de los profesionales -55%- afirman estar satisfechos con su desempeño laboral y con el hecho de “trabajar en lo que más les gusta”.



El 34% de los encuestados afirma que, ser bueno en su trabajo es uno de los aspectos más gratificantes de la práctica clínica, seguido de contribuir a mejorar las cosas -19%- y el agradecimiento y la relación con los pacientes -18%-. En palabras del Dr. Bernardo Schubsky, Director Editorial de Medscape: "Existe una evidente insatisfacción salarial entre los médicos españoles, que se manifiesta en la bajada de hasta un 5% en niveles de satisfacción con respecto a la encuesta de 2016", si bien, el médico concluye con un dato esperanzador: "sin embargo, estas cifras se ven compensadas por la satisfacción que les provoca el desempeño laboral, alcanzando casi el 75% los profesionales que volverían a elegir la carrera de medicina".

