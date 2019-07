Natalicio del primer líder limeño que dio un grito libertario

Los peruanos celebran su día de la independencia cada 28 de julio, pues en esa fecha de 1821 ésta fue proclamada por el general argentino José de San Martín en Lima. Poco antes de que esto ocurra en una cárcel de Panamá (el istmo desde donde partieron los españoles que conquistaron en 1532 al Perú a quien denominaron con tal nombre) murió FRANCISCO ANTONIO DE ZELA, quien fue el primer limeño en haber dado un grito libertario. Ahora conmemoramos su natalicio, pues Zela vino al mundo en Lima el 24 de julio de 1768.



Fechas de indepencia

La mayoría de los vecinos de Perú celebra su día de la independencia en fechas previas a las que formalmente se proclamaron éstas. El día nacional de Colombia es el 20 de julio de 1810, el de Ecuador el 10 de agosto de 1809 y el de Chile el 18 de septiembre de 1810. No obstante, en ninguna de estas 3 ocasiones se hizo una declaración de independencia pues en 1809 y 1810 los alzamientos que se hicieron en Hispanoamérica buscaban defender formalmente al rey español preso por las tropas francesas de los hermanos Bonaparte que ocuparon España en 1808-1813 y conformar juntos autónomas de gobierno local.



México, quien nació como el país hispano con más territorio y superficie, celebra el 16 de septiembre de 1810 como su día de independencia. No obstante, en tal oportunidad ni México quiso ni tampoco pudo lograr su ruptura con la corona española, algo que debió esperar hasta el 27 de septiembre de 1821.



Ecuador recién sería creado como un Estado separado en 1830. La república de la Nueva Granada que luego devino en la Confederación Granadina recién adoptaría el nombre de Colombia en 1863, algo que inicialmente generó las protestas de Quito y Caracas.



Si siguiéramos la misma forma en la cual México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina o Paraguay festejan su día nacional en una fecha previa a su ruptura oficial con la corona española, los peruanos deberían hacer lo mismo cada 20 de junio, que es la fecha que en 1811 Zela lideró la primera junta de gobierno autónoma peruana en Tacna.



Tacna es el único departamento del Perú que limita con Chile (y que también llegó a estar ocupado casi medio siglo por esa república). También es uno de los 3 que tienen frontera con Bolivia. Tacna se haya entre el mayor océano y el mayor lago de Suramérica (el Pacífico y el Titicaca, respectivamente). Igualmente ha sido parte de Tiahuanaco y es una de las regiones donde se habló puquina, el verdadero idioma de dicha civilización así como de la etnia y nobleza incas.



El movimiento de Zela se inspiró en el alzamiento que 13 meses antes había iniciado Buenos Aires, la capital del virreinato de La Plata, el 25 de mayo de 1810. Sin embargo, la junta de Tacna solo duró media semana pues los refuerzos platenses y alto-peruanos (cómo así entonces se conocían a los argentinos, paraguayos y uruguayos, y a los bolivianos, respectivamente) fueron derrotados por los realistas en la batalla de Guaqui en la cuenca del lago Titicaca, los mismos aliados de Bonaparte que luego aplastaron la rebelión de Zela.



Zela se salvó de la pena capital para ser llevado preso a la capital. De Lima fue echado a la cárcel de Chagres en Panamá donde no sobrevivió el maltrato y las enfermedades tropicales. Si bien algunas versiones sostienen que él falleció exactamente el mismo día en que en su natal Lima San Martín proclamó la independencia, hay una versión que parece más certera y menos romántica que sostiene que Zela murió a sus 50 años de edad el 18 de julio de 1819.



Créditos

En el Perú no se toma tanta importancia a la gesta de Zela, tal vez porque se dio en Tacna, el departamento más sureño de la costa peruana, el mismo que ocupa el tercer lugar como el más pequeño tanto en superficie como en cantidad de habitantes de los 24 que tiene el Perú.



Igualmente en esta república tampoco se le da la suficiente importancia a las rebeliones de Túpac Amaru y de Túpac Katari de 1781 o a la de Mateo Pumacachua de 1814-15.



Otros dos importantes peruanos que vivieron en Londres tampoco han recibido mucho crédito. Uno de ellos fue Juan Santos Atahualpa “Apu Inka”, el único inca que logró expulsar a los conquistadores (algo que lo hizo en la selva central asháninca en 1742-56).



Otro fue Juan Pablo Viscardo y Guzmán, autor de la célebre “Carta a los Españoles Americanos”, el cual fue el manifiesto pro-independencia que usaron Francisco de Miranda, Simón Bolívar y todos los libertadores. Viscardo murió en Baker Street, Londres, a la misma edad en que falleció Zela.



Algo que tienen en común todos esos peruanos es que fueron líderes de zonas del interior (y no de la capital), además de ser, la mayor parte de ellos, mestizos o indígenas cuya principal lengua fue el quechua, aimara o asháninca.



El 7 de septiembre de 1820 (fecha en que en Reino Unido celebramos el “Mes Amigo” para conmemorar a las comunidades de habla lusa e hispana) desembarcó la expedición militar del general San Martín quien provenía de Chile con tropas de dicho país así como de su natal Argentina. Ellos llegaron a la actual reserva natural marina de Paracas donde San Martín ideó la bandera roja y blanca del Perú y 10 meses después proclamará la independencia peruana en Lima.



No obstante, la independencia de dicha nación no se pudo garantizar hasta que en 1824 las tropas gran colombianas y sudamericanas derrotaran a los realistas en las batallas de Junín y Ayacucho, y a que en 1825 el Mariscal venezolano José Antonio de Sucre concluye la independencia del Alto Perú (que el 6 de agosto de ese año se re-bautizará utilizando como su nombre propio el del libertador Bolívar) y a que en 1826 cayesen los reductos realistas del Callao y Chiloé.



Tacna

En este día tan especial hacemos un homenaje a Zela y a Tacna, la décima ciudad más poblada del Perú con casi 300,000 habitantes. Muchos de los tacneños descienden de tropas indígenas que se unieron a Manco Inca en 1536 para repeler a los conquistadores, que participaron en las rebeliones de los Túpac en 1871, que luego de la rebelión de 1811 hicieron otra en 1813 y después apuntalaron a la del arequipeño Pumacahua en 1814.



Tacna y su vecina Arica fueron el lugar en el que en 1821 desembarcaron las tropas británicas de William Miller para ayudar a la independencia suramericana. Durante la Confederación Peruano-Boliviana de 1936-39 Tacna fue la sede del congreso de dicho Estado, el cual tuvo una superficie de 3,5 millones de kilómetros cuadrados y que junto al México inicial (previo a que EEUU le anexe sus Estados del norte) fue la más extensa república hispánica de la historia. Tacna, al encontrarse al lado de Bolivia y de Chile fue ocupada militarmente por ambos vecinos. Por el primero en 1841 y 1842, y por los segundos en 1880-1929. Salvador Allende, quien luego fuese el último presidente constitucional chileno antes del golpe de Pinochet (1973), vivió los primeros 8 años de su vida en Tacna donde estudió en el Liceo de Tacna. Entonces esta ciudad fue parte de Chile hasta que en 1929, tras un referéndum regresó al Perú.



Tacna es el único de todos los territorios anexados por Chile en la Guerra del Pacífico que retornó a su país original, pues las peruanas regiones de Arica y Tarapacá y el litoral boliviano (Antofagasta) son parte de la república chilena desde hace más de un siglo y cuarto.



Tacna fue luego el centro del último golpe militar exitoso del Perú (el del general Francisco Morales Bermúdez de 1975 tras el cual él estaría en la presidencia hasta 1980) y también del último fracasado golpe castrense contra la dictadura de Fujimori. Este último se dio en el 2000 bajo el comando de los hermanos Ollanta y Antauro Humala. Mientras el primero, gracias a ello, se tornó popular y ganó la primera ronda de las elecciones presidenciales del 2006 y luego la presidencia en 2011-16, el segundo sigue preso tras que en el 2005 lideró una frustrada segunda intentona golpista.

Homenaje

Al hacer un homenaje a Zela extendemos nuestros respetos a todas las otras juntas de gobierno autónomo que se dieron a lo largo de toda Hispanoamérica entre 1809 y 1811: desde las de México y Centroamérica hasta las de Chile y Argentina, pasando por las de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay.



También recordamos a los miles de ciudadanos españoles que apoyaron la separación de sus antiguas colonias, así como a los 5,000 soldados y voluntarios británicos e irlandeses que, como Miller, lucharon por la independencia latinoamericana.



Igualmente celebramos a Tacna y a sus alrededores, quienes conforman la única parte donde hay toponimias de origen puquina, aymara y quechua, las 3 lenguas generales que había en los Andes centrales cuando llegaron los conquistadores, las mismas que llegaron a ser las más habladas en el imperio inca en su etapa inicial, intermedia y final, respectivamente.