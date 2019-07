Newlink se une a Le Guide Noir para revolucionar el Influencer Marketing en España Comunicae

martes, 23 de julio de 2019, 07:16 h (CET) Ambas compañías han firmado un acuerdo para colaborar en el área de Influencer Marketing, una industria con fuerte presencia en el entorno digital y que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo Newlink, una de las mayores agencias de comunicación de Estados Unidos y la startup Le Guide Noir, han firmado un acuerdo para sentar las bases de su colaboración en el ámbito del Influencer Marketing, dirigido a sectores como moda, belleza, turismo o alimentación entre otros muchos.

El acuerdo tiene como objeto aprovechar las capacidades y la complementariedad de ambas compañías en una industria fundamentalmente digital, que creció un 28% el pasado año llegando a una inversión mundial de 8.780 millones de euros.

Le Guide Noir (LGN), el mayor proveedor de Influencer Marketing en Europa con más de 200 campañas en el último año, pretende afianzar el portfolio de clientes de la filial española de Newlink gracias a sus cuatro tecnologías únicas en el mercado. Con ellas no solo ayudan a mejorar el retorno de inversión de sus clientes, sino que además miden por fin el performance y la rentabilidad de sus campañas, colaborando así a la profesionalización que tanto necesita el sector.

Newlink, socio mayoritario de la conocida agencia española Globally, se posiciona como una de las mayores agencias de comunicación a nivel mundial. El grupo aporta una gran base de clientes además de un sistema único de implementación de estas tecnologías. Su savoir faire y su peso en la industria son puntos clave de esta asociación, con la que ambos pretenden aumentar su expansión en el mercado.

Por su parte, LGN y su suite de herramientas con la que se está convirtiendo en el estándar del social performance europeo, permite aumentar el impacto de las marcas en el entorno digital y acercarlas a prescriptores de tendencias a escala global.

Esta solución orientada a subir el discurso de la comunicación, se adapta así al actual paradigma del sector donde las personas son actores empoderados, y no se trata de comunicar sino de ir más allá y conectar con ellos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.