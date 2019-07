Acuerdo entre la asociación de Diseñadores de Madrid, DIMAD y Loozend Comunicae

lunes, 22 de julio de 2019, 17:28 h (CET) La Asociación de Diseñadores de Madrid, DIMAD, y Loozend han formalizado un acuerdo de colaboración que permitirá a los socios de DIMAD y a la Fundación Diseño Madrid proteger de manera más eficiente la información de sus equipos informáticos. La colaboración contempla una bonificación a los asociados en el acceso a la tecnología de protección de información de Loozend y la creación de una línea de soporte exclusiva a través de WhatsApp Loozend ofrece, por 85 euros al año, un servicio de respaldo de ordenadores basados en el Sistema Operativo Windows (7 o posterior) y de servidores basados en Windows Server (2008 o posterior). La oferta especial a los socios de DIMAD añade, por el mismo precio, 90 días adicionales a la suscripción, de manera que los colegiados aumentan su cobertura hasta los 455 días.

El acuerdo fue formalizado por Concepción Moreno Velasco, en representación de DIMAD y José Manuel Arnáiz, CEO de Loozend. Tras la firma, Concepción Moreno recordó que los ordenadores personales son la principal herramienta de trabajo de los diseñadores “y la información que contienen -dijo- es crítica para su actividad. Gracias a este acuerdo, ahora podrán tener la seguridad de que no perderán ni un dato, aunque se haya borrado o perdido el ordenador, y hacerlo de una manera sencilla y asequible”.

Por su parte, el CEO Loozend destacó la sencillez y fiabilidad del sistema, incluso ante los ataques ransomware, que cada vez sufren más las pymes y autónomos “ya que la ‘máquina del tiempo’ del Loozend permite retroceder al estado y contenido del disco duro en cualquier momento de manera inmediata”.

La tecnología "infinite snapshot", exclusiva de Loozend, hace viejo el concepto de backup y ofrece la única protección real del mercado frente a los ataques ransomware. Loozend “guarda todo”, “no borra nada” y “no tiene límite de espacio”. Custodia copias del sistema operativo, los programas, todas las versiones de cada documento, datos de navegación, archivos temporales, correos electrónicos, documentos borrados, papelera etc. Loozend permite recuperar o acceder, de una manera sencilla y amigable, a cualquier documento o a toda la información que esté o haya estado en el disco duro del ordenador o del servidor en cualquier instante del pasado.

En caso de rotura del disco duro, borrado accidental o voluntario, formateado, virus, robo del ordenador, ransomware o cualquier incidente que haya puesto en peligro la información, basta entrar en la consola y seleccionar la copia de la información contenida en el disco duro en un determinado momento: año, día, hora y segundo, para acceder a toda la información que existía en ese instante, incluso la información borrada con posterioridad a esa fecha.

